Войти
Известия.ru

Путин поручил правительству способствовать приходу ветеранов СВО в ОПК России

214
0
0
Источник изображения: Фото: РИА Новости

Правительство России должно поспособствовать приходу ветеранов специальной военной операции (СВО) в оборонно-промышленный сектор (ОПК) страны. Об этом 14 мая заявил президент РФ Владимир Путин.


По его словам, участники СВО — настоящие герои, которые умеют быстро находить ответы на вызовы, хорошо ориентируются в тактике применения вооружения и знают, что нужно их боевым товарищам на фронте. Их опыт поможет промышленности.

«Я прошу правительства, профильные министерства, руководителей компаний самым активным образом содействовать приходу таких людей. в отечественные ОПК, другие индустриальные отрасли», — сказал президент на съезде Союза машиностроителей РФ.

Он также отметил, что среди бойцов СВО много талантливых, современных и хорошо мыслящих людей. Путин подчеркнул, что нужны конкретные действия, например расширение программ профессиональной подготовки, стажировок и трудоустройства.

Ранее глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников 12 мая сообщил, что ведомство разрабатывает программу вовлечения ветеранов СВО в малый бизнес. По его словам, многие ветераны, которые ранее были предпринимателями, возвращаются с идеями для развития бизнеса. Он отметил, что задача государства в таких случаях заключается в их поддержке и выделении грантов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минэкономразвития РФ
ОПК АО
СМР
Персоны
Путин Владимир
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.05 05:04
  • 15800
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 15.05 04:49
  • 338
Космонавтика Илона Маска
  • 15.05 04:08
  • 1
Тактика применения авиационных управляемых ракет "воздух - воздух" большой дальности в ходе СВО
  • 15.05 03:50
  • 1
Мощность российских лазеров для поражения БПЛА раскрыли
  • 15.05 03:40
  • 1
Новая российская подводная лодка с ядерными торпедами будет искать бреши в подводной обороне США (Asia Times, Гонконг)
  • 15.05 03:38
  • 1
Атомные «Бореи» ВМФ России прикрыли от дронов
  • 14.05 21:12
  • 0
О подходе к определению "лучшего" танка (точнее, ОБТ).
  • 14.05 14:00
  • 2
Особенность «Сармата» сочли пережитком холодной войны
  • 14.05 12:17
  • 1
Новая российская МБР обессмыслила американский «Золотой купол»
  • 14.05 05:04
  • 1
Немецко-украинские ракеты Ruta Block 2 сочли угрозой для России
  • 14.05 00:31
  • 4
Уязвимость кораблей ВМС США в Ормузском проливе связали с проблемой радиогоризонта
  • 13.05 12:56
  • 74
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 13.05 01:48
  • 1
«Извините, я ошибся»: в США обсуждают искусственный интеллект в науке
  • 13.05 01:34
  • 1
Франция отказалась создавать крупные зарубежные военные базы
  • 12.05 17:20
  • 0
«Помощь» идёт