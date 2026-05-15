Путин поручил правительству способствовать приходу ветеранов СВО в ОПК России

Правительство России должно поспособствовать приходу ветеранов специальной военной операции (СВО) в оборонно-промышленный сектор (ОПК) страны. Об этом 14 мая заявил президент РФ Владимир Путин.

По его словам, участники СВО — настоящие герои, которые умеют быстро находить ответы на вызовы, хорошо ориентируются в тактике применения вооружения и знают, что нужно их боевым товарищам на фронте. Их опыт поможет промышленности.

«Я прошу правительства, профильные министерства, руководителей компаний самым активным образом содействовать приходу таких людей. в отечественные ОПК, другие индустриальные отрасли», — сказал президент на съезде Союза машиностроителей РФ.

Он также отметил, что среди бойцов СВО много талантливых, современных и хорошо мыслящих людей. Путин подчеркнул, что нужны конкретные действия, например расширение программ профессиональной подготовки, стажировок и трудоустройства.

Ранее глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников 12 мая сообщил, что ведомство разрабатывает программу вовлечения ветеранов СВО в малый бизнес. По его словам, многие ветераны, которые ранее были предпринимателями, возвращаются с идеями для развития бизнеса. Он отметил, что задача государства в таких случаях заключается в их поддержке и выделении грантов.