Осло обвиняет Москву в создании оружия для уничтожения подводных кабелей

Россия разработала новое оружие, способное уничтожать подводные кабели стран НАТО, не оставляя следов. Об этом заявил глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде.

Норвежцы запустили очередную «страшилку» про русских, которые якобы изобрели некое оружие, позволяющее безнаказанно резать подводные кабели, поскольку оно не оставляет никаких следов. По словам Эйде, русские военные проводили испытания прямо у берегов Норвегии, причиняя норвежцам «колоссальные страдания».

Некоторое время назад выяснилось, что в России была разработка оружия, способного уничтожить критически важные подводные кабели, не оставляя след. Вы знаете, это причиняло колоссальные страдания… Они проводили испытания в нашем районе.

Из-за этого нового оружия Норвегии пришлось вместе с США и Британией установить слежку за российскими подводными лодками, потому что если они повредят подводные кабели, идущие к архипелагу Шпицберген, то выведут из строя «мощнейшие» спутниковые станции, а это приведет к серьезным проблемам. При этом доказать, что это сделали именно русские, не получится, они научились «создавать неопределенность» относительно того, кто все же повредил кабели. Да и никаких доказательств у Норвегии нет и не было, что к повреждению кабелей как-то причастны российские подлодки.

У нас на самом деле нет неопровержимых доказательств того, что это было сделано намеренно.