Турецкий флот пополнил первый танкодесантный корабль нового поколения

ВМС Турции официально ввели в строй первый танкодесантный корабль типа YLCT, построенный на верфи Anadolu Shipyard (ADIK) в Стамбуле и получивший обозначение Ç-159. Как отмечает Naval Today, корабль поступил на вооружение турецкого флота в результате ускоренной программы постройки, завершенной всего за 18 месяцев.

Разработанный в рамках контракта, подписанного с Управлением оборонной промышленности Турции, этот корабль является головным в партии из восьми кораблей, заказанных для повышения десантных и логистических возможности ВМС Турции.

Танкодесантный корабль класса YLCT, Турция

Десантный корабль Ç-159 спустили на воду в феврале 2025 года, а следующий Ç-160 – всего через месяц. Ç-159 передали турецкому флоту уже в декабре того же года. Официальные лица подчеркивают, что постройка этой серии ведется в "чрезвычайно короткие сроки", что отражает акцент на быстром производстве и использовании собственных военно-морских инженерных решений.

Завершение строительства всех восьми танкодесантных кораблей ожидается уже к весне 2027 года.

Каждый новый танкодесантный корабль сможет перевозить до трех основных боевых танков типа "Алтай", разработанных турецкой оборонной промышленностью. Помимо боевых миссий, эти корабли готовят к участию в операциях по ликвидации последствий стихийных бедствий, оказанию гуманитарной помощи и проведению эвакуации.

Водоизмещение кораблей YLCT – 1166 тонн, длина корпуса – 79,9 метра, ширина – 11,7 метра, осадка – менее 1,0 метра в передней части и менее 2,5 метра в кормовой части. Полезная нагрузка – 420 тонн.

Корабли оснащают двумя главными двигателями мощностью 3400 кВт, приводящими в движение два винта фиксированного шага, что позволяет развивать максимальную скорость 20 узлов. Площадь палубы для транспортных средств составляет 410 кв. метров. Вместо трех танков на борту могут разместиться 260 морпехов.

Для собственной обороны корабли вооружают двумя 12,7-мм пулеметами и двумя 25-мм дистанционно управляемыми арткомплексами.

