Известия.ru

На форуме в Казани представили новые гражданские беспилотники

Источник изображения: Фото: Ростех

На международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum» в Казани представили новейшие многоцелевые беспилотники гражданского назначения. Об этом 14 мая сообщили на сайте госкорпорации «Ростех».

«Ростех представил гражданские беспилотники Fellow, Lightning P и Delta Turbo. <...> Аппараты могут использоваться для мониторинга местности, доставки грузов и охраны объектов», — говорится в публикации.

Fellow — малый дрон ближнего действия с дальностью до 30 км, оснащен камерой с ночным видением и функцией слежения. Lightning P развивает скорость до 270 км/ч и действует в радиусе до 60 км. Delta Turbo с турбореактивным двигателем достигает скорости до 260 км/ч и может летать на расстояние до 200 км.

Кроме того, на форуме был показан комплекс обнаружения дронов «Бекас». Он способен непрерывно работать более суток и обнаруживать малые беспилотники.

В «Ростехе» 30 апреля рассказали о создании устойчивых к морозу и пулям аккумуляторов для военной техники. Эти детали, как отмечалось, являются полностью импортозамещенными. Они же в отличие от обычных электролитных батарей могут монтироваться в любом положении.

