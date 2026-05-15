GA-ASI выполнила пуски ракет APKWS с борта БЛА MQ-9A "Рипер"

ЦАМТО, 14 мая. Американская компания General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI) сообщила о проведении совместно с командованием ВВС США испытаний 70-мм УР с лазерным наведением APKWS с борта БЛА MQ-9A "Рипер".

Испытания прошли на полигоне в Неваде. Их программа включала демонстрацию возможностей применения управляемого боеприпаса с борта БЛА в различных сценариях, включая поражение воздушных целей. Как заявлено, все пуски ракет были успешно выполнены операторами MQ-9A с использованием специализированной пусковой установки на борту БЛА.

По заявлению GA-ASI, предпринимаемые усилия соответствуют требованию ускорения адаптации технологий, обеспечивая быстрый переход от планирования к интеграции и летным испытаниям.

Согласно оценке президента GA-ASI Дэвида Р.Александера, компания признает пригодность такой системы, как APKWS, для оснащения MQ-9 в качестве инструмента противодействия барражирующим боеприпасам. APKWS может расширить комплект вооружения, который может нести MQ-9A, а также обеспечит возможность поражения целей новым, более дешевым оружием.

По его словам, проведенная интеграция демонстрирует, как правительство и промышленность могут сотрудничать для ускорения испытаний и поставки новых технологий в войска.

Как сообщал ЦАМТО, компания BAE Systems в апреле 2026 года выполнила испытательные пуски управляемых ракет с борта истребителя "Тайфун" в рамках обеспечения их применения для борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Ранее, в 2025 году, BAE Systems провела испытательные пуски APKWS с борта модифицированной версии БЛА ВВП Т-150, которые в значительных количествах поставлялись Великобританией на Украину. Аппарат поражал как воздушные, так и наземные цели.