Германия углубляет оборонно-промышленную интеграцию с Индией

ЦАМТО, 14 мая. Германия обнародовала планы углубления оборонного партнерства с Индией, позиционируя двустороннее взаимодействие в рамках расширенного формата сотрудничества ЕС-Индия в сфере безопасности и обороны.

Как сообщает Janes Defence Weekly, центральными элементами взаимодействия названы совместная разработка и производство ВиВТ, локализация выпуска на индийских мощностях и интеграция оборонно-промышленных баз двух стран.

В ходе визита министра обороны Индии Раджнатха Сингха в Берлин в апреле 2026 года с министром обороны ФРГ Борисом Писториусом была подписана "Дорожная карта оборонно-промышленного сотрудничества" (Defence Industrial Cooperation Roadmap). Документ рассчитан на 10-летний период и предусматривает углубление кооперации в области совместных НИОКР и производства, а также задействование "Партнерства Индия-ЕС в сфере безопасности и обороны", подписанного в январе 2026 года. Помимо вопросов ВТС, стороны обсудили подготовку индийских контингентов для миротворческих миссий ООН.

Согласно представителю Минобороны ФРГ, целью Берлина является формирование стратегического оборонно-промышленного партнерства с интеграцией немецких компаний в индийскую оборонную экосистему и индийских – в европейскую оборонно-промышленную базу, в поддержку программы "Make in India". К приоритетным "нишевым" технологическим сегментам отнесены перспективные подводные системы и НАПЛ, боеприпасы, кибербезопасность, приложения с искусственным интеллектом, космические системы, робототехника, перспективные материалы и сенсоры при "жесткой защите интеллектуальной собственности". На инвестиционном форуме в Мюнхене 23 апреля Р.Сингх обозначил заинтересованность индийских предприятий в кооперации с германскими компаниями по тематике РЛС и многосенсорных систем, средств борьбы с БЛА (C-UAS) с применением ИИ, гидроакустических буев и низкочастотных подводных излучателей большой мощности.

В ходе визита в Германию Р.Сингх и Б.Писториус посетили судостроительный комплекс ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) в Киле, где обсуждались совместное производство НАПЛ и передача технологий в интересах ВМС Индии. По заявлению TKMS от 7 мая, концерн находится на завершающей стадии переговоров по контракту с Mazagon Dock Shipbuilders Ltd. (MDL) и правительством Индии в рамках программы Project 75I, предусматривающей закупку шести НАПЛ с воздухонезависимой энергетической установкой (ВНЭУ). Под требования P-75I TKMS предлагает НАПЛ Тип-214 (водоизмещение 2000 т, длина 72 м).

Германо-индийское ВТС имеет многоуровневую историю в авиационной, военно-морской, энергетической и гидроакустической сферах.

В Берлине рассматривают индийско-германскую кооперацию как фактор обеспечения безопасности в Европе и Индо-Тихоокеанском регионе, диверсификации цепочек поставок и снижения зависимости от единичных поставщиков.