Военное обозрение

В сеть попали новые кадры лётных испытаний китайского самолета ДРЛО KJ-3000

Источник изображения: topwar.ru

В мае 2026 года в небе над провинцией Шэньси засняли второй прототип самолета ДРЛО (дальнего радиолокационного обнаружения) KJ-3000 с бортовым номером 7822. Первый прототип (7821) поднялся в воздух еще в конце 2024-го, и теперь Пекин перешел от проверки самой возможности летать к отработке боевой сети.

Машина создана на базе новейшего тяжелого транспортника Y-20B с китайскими двигателями WS-20. Это снимает зависимость от российских Ил-76, на которых до сих пор держится устаревающий парк KJ-2000. Огромный вращающийся обтекатель на фюзеляже нового самолета скрывает, по оценкам экспертов, мощнейшую РЛС с активной фазированной решеткой (АФАР).

По заявлениям китайских источников, новый радар способен засекать малозаметные цели вроде крылатых ракет на дальностях до 300-350 км, а обычные истребители – на дистанциях до 800 км. Инструментальная дальность может достигать 1000 км.

Радар предположительно работает в двух диапазонах (L и S) на базе нитрида галлия. Это дает ему не только дальнобойность, но и высокую помехозащищенность. Более того, KJ-3000 сможет выполнять задачи стратегической радиотехнической разведки. В хвостовой части установлены пассивные антенны бокового обзора, аналогичные американским системам на Boeing E-3 Sentry.

Появление второго прототипа в кратчайшие сроки говорит о высочайшем приоритете программы. Пекин явно намерен закрыть «окно уязвимости» в Тихоокеанском регионе, получив возможность круглосуточно контролировать воздушную обстановку на тысячи километров от своих берегов.

