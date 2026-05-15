В России начнут подготовку инженеров‑конструкторов подводных беспилотников

В России появится новая гражданская специальность – инженер‑конструктор подводных беспилотников. Об этом РИА Новости сообщил проректор по научной работе Санкт‑Петербургского государственного морского технического университета (СПбГМТУ) Денис Кузнецов.

"Беспилотные системы нового поколения лягут в основу охраны гражданской подводной инфраструктуры страны. В частности, речь идет об охране опор мостов, газопроводов, нефтепроводов и телекоммуникационных линий", – отметил он, подчеркнув, что роботы будут применяться для подводного инспектирования и предотвращения террористических угроз.

Подводный аппарат Ægir 6000 обследует рубку АПЛ "Комсомолец" Норвежский институт морских исследований

"Все, что было создано в нашей стране после 2022 года в области беспилотных воздушных систем, мы будем через новые образовательные программы и треки транслировать "под воду" для защиты государства в нижней полусфере", – заявил он, добавив, что университет будет готовить как инженеров‑конструкторов морской робототехники, так и инженеров по эксплуатации подводных беспилотников.

При этом проректор подчеркнул, что в "Корабелке" (традиционное название СПбГМТУ) изменится сама концепция подготовки таких специалистов.

"Раньше было так: под водой – одни подходы к проектированию беспилотников, в воздухе – другие. Мы будем стремиться уйти от привязки к одной среде и рассматривать применение беспилотных систем в едином технологическом пространстве "земля – вода – воздух – космос". Это единая среда, в которой могут использоваться в том числе двухсредные и трехсредные аппараты", – сообщил он, отметив, что для этого потребуются новые подходы к подготовке инженерных кадров.

Начальник учебно‑методического управления СПбГМТУ Наталья Муханова заявила, что разработка новых образовательных программ напрямую связана с переходом России на новую модель высшего образования и формированием гибких образовательных траекторий подготовки инженеров.

"Новая модель высшего образования предполагает модульную структуру подготовки и возможность поэтапного выбора профессиональной траектории. В течение первых двух лет студенты осваивают фундаментальную и общепрофессиональную подготовку, получают базовые инженерные компетенции и проходят практико‑ориентированное обучение", – отметила она, добавив, что это позволяет сформировать у студентов осознанный выбор дальнейшей специализации и определить оптимальную образовательную траекторию.

По ее словам, после завершения базового этапа подготовки студенты смогут выбрать дальнейшую траекторию обучения и срок освоения.

"Такая модель обеспечивает гибкость подготовки и позволяет синхронизировать образовательные программы с долгосрочными технологическими запросами отраслей и индустриальных партнеров. Университет получает возможность готовить специалистов не только под текущие задачи рынка труда, но и с учетом перспектив развития технологий на горизонте 5–10 лет", – подчеркнула Муханова.

Она уточнила, что в рамках новой модели подготовки срок обучения будет различаться в зависимости от выбранной квалификации: например, подготовка инженера‑конструктора может составлять пять лет, инженера‑технолога – шесть лет.

Не хотите пропускать интeресные материалы? Раз в неделю публикуем дайджест с главными новостями в Telegram-канале: t.me/MilPressWeekly.