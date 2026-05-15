Дальность важна: ВВС Израиля заказывают внешние топливные баки для своих F-35

Источник изображения: topwar.ru

Министерство обороны Израиля подписало контракт на 34 миллиона долларов с компанией Elbit Systems на разработку и поставку внешних топливных баков для истребителей пятого поколения F-35I Adir.

Основная цель проекта - значительное увеличение дальности полёта израильских истребителей пятого поколения американской разработки. Внешние баки позволят существенно расширить радиус действия самолётов, что особенно важно для ВВС ЦАХАЛ в условиях потенциальных дальних миссий - например, против Ирана.

Стелс стелсом, но дальность важнее. Несмотря на то, что F-35 создавался как малозаметный самолёт, израильские военные пришли к выводу, что в реальных боевых условиях уязвимость авиационных заправщиков (и самих F-35 в момент воздушной дозаправки) и ограниченность собственного парка танкеров делают приоритетной именно дальность полёта без дозаправки. Внешние баки дают возможность проводить самостоятельные и протяженные операции, снижая зависимость от уязвимых авиатанкеров. При этом внешние баки явно повысят заметность F-35i. Но компания заявляет, что её технологии позволят «этого не допустить».

Elbit Systems уже имеет опыт работы над топливными системами для F-35I. Ранее компания участвовала в проектировании подвесных баков, которые могут сбрасываться перед входом в зону ПВО противника, сохраняя при этом основные стелс-характеристики самолёта в ударной фазе миссии. Основные, но и все.

Сам такой заказ косвенно свидетельствует о том, что Израиль продолжает методично готовиться к новой фазе конфликта.