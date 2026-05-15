Войти
Военное обозрение

Дальность важна: ВВС Израиля заказывают внешние топливные баки для своих F-35

200
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Министерство обороны Израиля подписало контракт на 34 миллиона долларов с компанией Elbit Systems на разработку и поставку внешних топливных баков для истребителей пятого поколения F-35I Adir.

Основная цель проекта - значительное увеличение дальности полёта израильских истребителей пятого поколения американской разработки. Внешние баки позволят существенно расширить радиус действия самолётов, что особенно важно для ВВС ЦАХАЛ в условиях потенциальных дальних миссий - например, против Ирана.

Стелс стелсом, но дальность важнее. Несмотря на то, что F-35 создавался как малозаметный самолёт, израильские военные пришли к выводу, что в реальных боевых условиях уязвимость авиационных заправщиков (и самих F-35 в момент воздушной дозаправки) и ограниченность собственного парка танкеров делают приоритетной именно дальность полёта без дозаправки. Внешние баки дают возможность проводить самостоятельные и протяженные операции, снижая зависимость от уязвимых авиатанкеров. При этом внешние баки явно повысят заметность F-35i. Но компания заявляет, что её технологии позволят «этого не допустить».

Elbit Systems уже имеет опыт работы над топливными системами для F-35I. Ранее компания участвовала в проектировании подвесных баков, которые могут сбрасываться перед входом в зону ПВО противника, сохраняя при этом основные стелс-характеристики самолёта в ударной фазе миссии. Основные, но и все.

Сам такой заказ косвенно свидетельствует о том, что Израиль продолжает методично готовиться к новой фазе конфликта.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Иран
США
Продукция
F-35
F-35A
Компании
Elbit Systems
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.05 05:04
  • 15800
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 15.05 04:49
  • 338
Космонавтика Илона Маска
  • 15.05 04:08
  • 1
Тактика применения авиационных управляемых ракет "воздух - воздух" большой дальности в ходе СВО
  • 15.05 03:50
  • 1
Мощность российских лазеров для поражения БПЛА раскрыли
  • 15.05 03:40
  • 1
Новая российская подводная лодка с ядерными торпедами будет искать бреши в подводной обороне США (Asia Times, Гонконг)
  • 15.05 03:38
  • 1
Атомные «Бореи» ВМФ России прикрыли от дронов
  • 14.05 21:12
  • 0
О подходе к определению "лучшего" танка (точнее, ОБТ).
  • 14.05 14:00
  • 2
Особенность «Сармата» сочли пережитком холодной войны
  • 14.05 12:17
  • 1
Новая российская МБР обессмыслила американский «Золотой купол»
  • 14.05 05:04
  • 1
Немецко-украинские ракеты Ruta Block 2 сочли угрозой для России
  • 14.05 00:31
  • 4
Уязвимость кораблей ВМС США в Ормузском проливе связали с проблемой радиогоризонта
  • 13.05 12:56
  • 74
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 13.05 01:48
  • 1
«Извините, я ошибся»: в США обсуждают искусственный интеллект в науке
  • 13.05 01:34
  • 1
Франция отказалась создавать крупные зарубежные военные базы
  • 12.05 17:20
  • 0
«Помощь» идёт