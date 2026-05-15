Пеллегрини: Словакия увеличит поставки боеприпасов Киеву на коммерческой основе

ЦАМТО, 14 мая. Словакия поставляет на Украину миллионы единиц боеприпасов на коммерческой основе, объемы поставок в будущем будут расти. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил президент республики Петер Пеллегрини.

"На коммерческой основе на Украину мы поставляем боеприпасы в количестве, исчисляемом миллионами, и это количество будет в будущем расти", – сказал П.Пеллегрини журналистам на полях саммита "Бухарестской девятки" в среду.

По его словам, Словакия инвестировала значительные средства в развитие оружейной промышленности, которая сейчас составляет порядка 3% ВВП республики.

"Словакия благодаря этим инвестициям стала одним из главных производителей боеприпасов в рамках НАТО", – заключил П.Пеллегрини.

С приходом к власти в Словакии правительства Роберта Фицо осенью 2023 года поставки военной помощи Киеву из государственных запасов были прекращены, но республика продолжила помогать Украине в гуманитарной сфере в виде поставок электроэнергии, техники для разминирования, генераторов. При этом поставки летальных вооружений по коммерческим контрактам продолжились (САУ и боеприпасы).