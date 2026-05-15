Британия выделит 1,15 млрд. евро на закупку гаубиц взамен переданных Украине

ЦАМТО, 14 мая. Минобороны Великобритании объявило о заключении контракта стоимостью около 1 млрд. фунтов стерлингов (1,15 млрд. евро) на закупку колесных самоходных гаубиц RCH155 взамен артиллерийских систем AS-90, переданных Украине.

"Семьдесят две колесные самоходные гаубицы RCH155 будут закуплены в рамках контракта на сумму в почти 1 млрд. фунтов стерлингов, который включает в себя начальную подготовку и техническое обслуживание в период эксплуатации... RCH155 заменит артиллерийские системы AS-90, поставленные Украине в 2023 году", – цитирует "РИА Новости" заявление министерства.

По данным ведомства, в производстве будут задействованы заводы Rheinmetall в Телфорде и KNDS в Стокпорте. Первые поставки новых гаубиц RCH155 ожидаются в 2028 году.