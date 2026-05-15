Береговая охрана США подписала контракт на строительство пяти арктических ледоколов

ЦАМТО, 14 мая. Министерство внутренней безопасности (МВБ) США 14 мая объявило о подписании Береговой охраной США финального контракта с компанией Davie Defense на строительство и поставку пяти арктических ледоколов класса Arctic Security Cutter (ASC).

ASC – это новый класс средних полярных ледокольных кораблей.

Стоимость контракта составляет 3,5 млрд. долл.; срок действия – с 10 февраля 2026 по 10 февраля 2035 года. Заключенный контракт является финализацией предварительного соглашения, оформленного 10 февраля 2026 года.

Контракт с Davie Defense заключен на условиях твердой фиксированной цены без конкурентных торгов. По состоянию на май 2026 года общий объем обязательств составляет 957 млн. долл. при полной стоимости соглашения 3,5 млрд. долл. Из пяти заказанных кораблей два будут построены в Финляндии на верфи Helsinki Shipyard – дочернем предприятии группы Davie – в целях соблюдения ускоренного графика. Три остальных корабля будут заложены в США на мощностях Davie Defense в Галвестоне и Порт-Артуре (шт.Техас). Поставка первого корабля запланирована на 2028 год, завершение серии – не позднее февраля 2035 года.

Настоящий контракт является третьим и завершающим в рамках программы строительства 11 кораблей ASC, исполнение которой осуществляется тремя подрядчиками. 29 декабря 2025 года были заключены два предшествующих контракта: с Rauma Marine Constructions Oy (Раума, Финляндия) – на строительство двух кораблей стоимостью 1,1 млрд. долл., и с Bollinger Shipyards Lockport (шт.Луизиана, США) – на строительство четырех кораблей стоимостью 2,1 млрд. долл. Таким образом, совокупный портфель контрактов по программе ASC включает 11 кораблей.

Проект ASC основан на конструкции Multi-Purpose Icebreaker (MPI), разработанной канадской компанией Seaspan Shipyards в кооперации с финской Aker Arctic Technology. Корпус имеет длину около 99,9 м, ширину – 21 м, осадку – 7 м, водоизмещение – около 9 тыс. т. Ледопроходимость судна – непрерывный ход в сплошном льду толщиной до 1,22 м (ледовый класс Polar Class 4 / PC4). Скорость на чистой воде не уточняется в открытых источниках; скорость во льду толщиной 1 м составляет около 4 узлов. Дальность хода – около 12 тыс. морских миль, автономность – свыше 60 суток.

Программа ASC реализуется в рамках трехсторонней инициативы Icebreaker Collaboration Effort (ICE Pact), подписанной в 2024 году США, Канадой и Финляндией. Меморандум о взаимопонимании между США и Финляндией, регламентирующий порядок строительства части кораблей за рубежом, подписан в декабре 2025 года. Передача технологий и производственных компетенций от финской и канадской сторон к американским судостроительным предприятиям является обязательным элементом контрактных условий.

Корабли ASC призваны дополнить более крупные тяжелые ледоколы класса Polar Security Cutter (PSC), ориентированные на арктические и антарктические операции; совокупно два класса должны обеспечить США возможность круглогодичной деятельности в полярных районах.