Первому ракетному полигону Капустин Яр исполняется 80 лет

Новейшая ЗРС С-500 провела испытательные стрельбы на полигоне Капустин Яр.
Источник изображения: © Пресс-служба Минобороны РФ

ЦАМТО, 13 мая. 4-й Государственный центральный межвидовой полигон Министерства обороны Российской Федерации отмечает свой 80-летний юбилей.

Эта дата знаменует собой целую эпоху в создании и развитии отечественного ракетостроения. Именно с территории полигона Капустин Яр был совершен пуск первой баллистической ракеты в истории нашей страны, а также осуществлялись запуски первых космических аппаратов, открывших человеку дорогу в космос.

История полигона началась 13 мая 1946 года, когда было принято постановление Совета Министров СССР о развитии реактивной техники и вооружения в стране.

В настоящее время в структуру полигона Капустин Яр включены научно-испытательные центры вооружения и военной техники РВСН, Сухопутных войск, измерений и математической обработки, научно-исследовательский испытательный центр средств ПВО, а также испытательный полигон Сары-Шаган на территории республики Казахстан и подразделения обеспечения.

Государственный центральный межвидовой полигон представляет собой единый научно-исследовательский комплекс, имеющий высокий научно-технический потенциал, развитую экспериментально-техническую базу, выгодные климатические условия, территорию и воздушное пространство, позволяющие проводить испытания и совместную отработку систем вооружения в интересах всех видов и родов войск Вооруженных Сил Российской Федерации.

Капустин Яр является одним из основных полигонов для отработки перспективных образцов боевого оснащения ракет стратегического назначения и подтверждения правильности конструктивных и технических решений, применяемых при разработке новейших отечественных ракетных комплексов.

Специалистами полигона постоянно ведутся научные исследования, направленные на совершенствование методологии полигонных испытаний, разработку методов и способов, улучшающих характеристики испытываемых образцов, совершенствование экспериментально-испытательной базы, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

