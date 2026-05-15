Военное обозрение

На Украине заметили стройтехнику, переданную Китаем по программе China Aid

Источник изображения: topwar.ru

На опубликованной Национальной полицией Украины фотографии, сделанной на месте разбора завалов, внимание привлекает не только сама операция после работы украинского ПВО. На борту тяжелого автокрана хорошо различима маркировка China Aid. Это официальная программа безвозмездной помощи, которую Китай использует для поддержки зарубежных государств.

На первый взгляд это может показаться малозначительной деталью. Но сама по себе такая маркировка указывает на то, что техника была передана Киеву непосредственно Китаем в рамках государственного гуманитарного механизма. Причем Пекин не афиширует поставку такой техники Украине.

China Aid – это государственная программа КНР по предоставлению иностранным государствам оборудования, техники, материалов и инфраструктурной поддержки на безвозмездной или льготной основе. Координацией занимается China International Development Cooperation Agency (CIDCA). Компания создана в 2018 году для централизации китайской зарубежной помощи.

В отличие от западных программ, Пекин традиционно не публикует детальные списки поставок. Как правило, официально сообщается лишь о «гуманитарной помощи», «энергетической поддержке» или «содействии восстановлению инфраструктуры», без указания конкретной номенклатуры техники.

