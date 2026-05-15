ЦАМТО

ВМС Эквадора приняли на вооружение патрульный корабль BAE Jambeli

Источник изображения: Фото: diariocorreo.com.ec

ЦАМТО, 14 мая. Командование ВМС Эквадора приняло на вооружение переданный из состава Береговой охраны Республики Корея патрульный корабль (MP-56) BAE Jambeli класса Tae Pyung Yang.

Официальная церемония приемки состоялась 7 мая в Пуэрто-Боливаре. В мероприятии принял участие президент Эквадора Даниэль Нобоа, министр национальной обороны Джан Карло Лоффредо Рендон и командующий ВМС адмирал Рикардо Унда Серрано.

Это корабль стал самым большим и наиболее боеспособным в составе эквадорского флота.

Ранее корабль эксплуатировался Береговой охраной Республики Кореи под обозначением KCG-3001 и был снят с вооружения в марте 2024 года. Корабль был передан ВМС Эквадора 8 апреля 2026 года и после проведенного ремонта покинул Республику Корея. Совершив трансокеанский переход, корабль 5 мая прибыл в Эквадор.

"Джамбели" предназначен для выполнения широкого спектра задач, включая ведение разведки, обеспечение безопасности на море, наблюдения за исключительной экономической зоной, проведение поисково-спасательных операций. Характеристики корабля также соответствуют потребностям ВМС Эквадора в средствах, которые могут применяться для контроля мореплавания, решения экологических проблем, борьбы с незаконным рыбным промыслом, незаконным оборотом наркотиков и другой противоправной деятельностью на море.

Как сообщал ЦАМТО, Министерство национальной обороны Республики Корея санкционировало передачу корабля ВМС Эквадора из состава Береговой охраны страны в феврале 2024 года.

В апреле 2024 года Министерство обороны и командование ВМС Эквадора подписали с командованием Береговой охраны Республики Корея меморандум о взаимопонимании, предусматривающий передачу снятого с вооружения корабля KCG-3001.

Корабль класса Tae Pyung Yang был построен в 1994 году и выведен из боевого состава флота Береговой охраны 11 марта 2024 года. Он является самым большим кораблем, переданным Республикой Корея иностранному государству.

Длина корабля составляет 105 м, ширина – 15 м, осадка – 3,8 м, водоизмещение – около 4400 т, автономность – 36 суток, экипаж – 60 человек. В состав вооружения входят две 20-мм системы Sea Vulcan. На борту может применяться средний вертолет и размещается до трех катеров-перехватчиков.

