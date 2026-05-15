Войти
ЦАМТО

Ат-Тамими: Ливия работает над расширением военного сотрудничества с Россией

209
0
0
Бойцы Ливийской национальной армии в пригороде Бенгази
Бойцы Ливийской национальной армии в пригороде Бенгази.
Источник изображения: Фото: REUTERS/Esam Omran Al-Fetori

ЦАМТО, 14 мая. Ливия работает над расширением военного сотрудничества с Россией, заявил "РИА Новости" генеральный секретарь командования Ливийской национальной армии (ЛНА) Хейри ат-Тамими.

"Военное сотрудничество с Россией не является новым для Ливии, оно существует давно. Мы работаем над расширением и укреплением военного сотрудничества с нашими друзьями", – сказал ат-Тамими.

Он отметил, что по распоряжению командующего ЛНА Халифы Хафтара были выполнены масштабные планы подготовки ливийских офицеров и солдат, в которых участвовали ряд стран, включая Россию, Турцию, Египет, Иорданию, Белоруссию, Италию, США и Пакистан.

"Эти планы подготовки позволили значительно укрепить боеготовность и возможности, а также готовность противостоять каким-либо угрозам", – добавил ат-Тамими.

Говоря о перспективах объединения военных институтов самой Ливии, ат-Тамими подчеркнул, что проблема заключается в отсутствии консенсуса между политиками, однако на этом направлении уже наметился прогресс.

"Есть стремление достичь единства Ливии, сформировались соответствующие условия, при которых объединение военных структур становится основой строительства государства", – сказал собеседник агентства.

Как напоминает "РИА Новости", в настоящее время в Ливии действуют два правительства, не признающие друг друга. Первое – поддерживаемое ООН и возглавляемое Абдельхамидом Дбейбой – базируется в Триполи. На востоке страны действует утвержденное парламентом правительство под руководством Усамы Хаммада, которое поддерживает ливийская национальная армия под командованием Халифы Хафтара. Ситуация двоевластия возникла в результате событий марта 2011 года, когда страны НАТО начали наносить удары по Ливии, оказывая поддержку вооруженным повстанцам.

Стороны ведут переговоры по объединению армии и других государственных институтов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Египет
Иордания
Италия
Ливия
Пакистан
Россия
США
Турция
Компании
ООН
Проекты
NATO
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.05 05:04
  • 15800
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 15.05 04:49
  • 338
Космонавтика Илона Маска
  • 15.05 04:08
  • 1
Тактика применения авиационных управляемых ракет "воздух - воздух" большой дальности в ходе СВО
  • 15.05 03:50
  • 1
Мощность российских лазеров для поражения БПЛА раскрыли
  • 15.05 03:40
  • 1
Новая российская подводная лодка с ядерными торпедами будет искать бреши в подводной обороне США (Asia Times, Гонконг)
  • 15.05 03:38
  • 1
Атомные «Бореи» ВМФ России прикрыли от дронов
  • 14.05 21:12
  • 0
О подходе к определению "лучшего" танка (точнее, ОБТ).
  • 14.05 14:00
  • 2
Особенность «Сармата» сочли пережитком холодной войны
  • 14.05 12:17
  • 1
Новая российская МБР обессмыслила американский «Золотой купол»
  • 14.05 05:04
  • 1
Немецко-украинские ракеты Ruta Block 2 сочли угрозой для России
  • 14.05 00:31
  • 4
Уязвимость кораблей ВМС США в Ормузском проливе связали с проблемой радиогоризонта
  • 13.05 12:56
  • 74
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 13.05 01:48
  • 1
«Извините, я ошибся»: в США обсуждают искусственный интеллект в науке
  • 13.05 01:34
  • 1
Франция отказалась создавать крупные зарубежные военные базы
  • 12.05 17:20
  • 0
«Помощь» идёт