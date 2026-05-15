Ат-Тамими: Ливия работает над расширением военного сотрудничества с Россией

ЦАМТО, 14 мая. Ливия работает над расширением военного сотрудничества с Россией, заявил "РИА Новости" генеральный секретарь командования Ливийской национальной армии (ЛНА) Хейри ат-Тамими.

"Военное сотрудничество с Россией не является новым для Ливии, оно существует давно. Мы работаем над расширением и укреплением военного сотрудничества с нашими друзьями", – сказал ат-Тамими.

Он отметил, что по распоряжению командующего ЛНА Халифы Хафтара были выполнены масштабные планы подготовки ливийских офицеров и солдат, в которых участвовали ряд стран, включая Россию, Турцию, Египет, Иорданию, Белоруссию, Италию, США и Пакистан.

"Эти планы подготовки позволили значительно укрепить боеготовность и возможности, а также готовность противостоять каким-либо угрозам", – добавил ат-Тамими.

Говоря о перспективах объединения военных институтов самой Ливии, ат-Тамими подчеркнул, что проблема заключается в отсутствии консенсуса между политиками, однако на этом направлении уже наметился прогресс.

"Есть стремление достичь единства Ливии, сформировались соответствующие условия, при которых объединение военных структур становится основой строительства государства", – сказал собеседник агентства.

Как напоминает "РИА Новости", в настоящее время в Ливии действуют два правительства, не признающие друг друга. Первое – поддерживаемое ООН и возглавляемое Абдельхамидом Дбейбой – базируется в Триполи. На востоке страны действует утвержденное парламентом правительство под руководством Усамы Хаммада, которое поддерживает ливийская национальная армия под командованием Халифы Хафтара. Ситуация двоевластия возникла в результате событий марта 2011 года, когда страны НАТО начали наносить удары по Ливии, оказывая поддержку вооруженным повстанцам.

Стороны ведут переговоры по объединению армии и других государственных институтов.