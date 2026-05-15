ПД-8: о прохождении сертификационных испытаний российским двигателем

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) Госкорпорации Ростех успешно завершила комплекс сертификационных испытаний новейшего российского турбовентиляторного двигателя ПД-8, предназначенного для импортозамещённой версии ближнемагистрального лайнера Sukhoi Superjet 100 (SJ-100/SSJ-New) и самолета-амфибии Бе-200. Опытные образцы наработали более 6500 часов, в том числе 1449 часов на самолётах и летающей лаборатории.

ПД-8 — полностью отечественная разработка, при создании которой внедрили 25 критических технологий, из них 17- совершенно новых. Двигатель создан на предприятии «ОДК-Сатурн» с широким использованием опыта ПД-14, но с рядом инновационных решений, включая сверхзвуковую ступень турбины высокого давления со степенью понижения давления 4 и минимальными радиальными зазорами для повышения эффективности и снижения удельного расхода топлива.

Основные технические характеристики ПД-8: тяга на максимальном взлетном режиме - 8056 кгс (около 8 тонн); тяга на нормальном взлётном режиме - 7477 кгс; удельный расход топлива в крейсерском режиме — 0,61 кг/(кгс·ч); диаметр вентилятора - 1228 мм;

масса двигателя с мотогондолой - 2300 кг; общая длина - 3589 мм.

В ходе испытаний ПД-8 успешно прошел проверку в условиях обледенения (на стенде ЦИАМ и в полётах в Архангельской области), 150-часовые тесты, имитирующие длительную эксплуатацию, экстремальные испытания на заброс птиц, воды, обрыв лопатки вентилятора, а также имитацию попадания в облако града на открытом стенде «ОДК-Сатурн». Двигатель подтвердил надёжность и устойчивость в самых сложных условиях, включая широкий температурный диапазон работы (всеклиматический).

Пресс-служба Ростеха:

Ростех последовательно выполняет задачу, поставленную руководством страны, по созданию полностью импортозамещённых самолётов и ключевых систем для них. Завершение сертификационных испытаний ПД-8 - важная веха на этом пути. Двигатель подтвердил высокую надежность, безопасность и готовность к эксплуатации в самых сложных условиях. Это результат масштабной работы тысяч специалистов нашей двигателестроительной отрасли. В самое ближайшее время ожидаем выдачу сертификата типа на двигатель, что приблизит сертификацию импортозамещенного лайнера «Суперджет».