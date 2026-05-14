Параллельный импорт: что это такое простыми словами

Параллельный импорт — это легальный ввоз оригинальных товаров в Россию без разрешения официального правообладателя или его дистрибьютора. Товар настоящий, просто поставляется в обход официального канала. Ниже разберём, чем параллельный импорт отличается от контрафакта, какие права есть у покупателя при поломке и как проверить подлинность товара — без юридического образования и лишних сложностей.

Коротко о главном: с 29 марта 2022 года параллельный импорт в России законен. Гарантию даёт продавец, а не производитель. Товар — оригинальный, но сервисное обслуживание в официальных центрах бренда не гарантировано.

Что такое параллельный импорт

Определение простыми словами

Слово «параллельный» означает, что поставки идут одновременно с официальными, но по другому маршруту — без участия авторизованного дистрибьютора бренда. Три понятия, которые часто путают, стоит разграничить сразу:

Параллельный импорт — оригинальный товар, ввезённый без согласия правообладателя. Законно с 2022 года.

— оригинальный товар, ввезённый без согласия правообладателя. Законно с 2022 года. Контрафакт — подделка, имитирующая оригинал. Незаконно и уголовно наказуемо по статье 180 УК РФ.

— подделка, имитирующая оригинал. Незаконно и уголовно наказуемо по статье 180 УК РФ. Контрабанда — товар, ввезённый без таможенного декларирования. Незаконно, ответственность предусмотрена статьёй 226.1 УК РФ.

Наглядный пример: смартфон Samsung, купленный российским импортёром через дистрибьютора в Казахстане и официально задекларированный на российской таможне, — это параллельный импорт. Тот же смартфон с поддельной наклейкой и без документов — уже контрафакт.

Принцип исчерпания прав: почему это важно

До 2022 года в России действовал национальный принцип исчерпания прав: правообладатель контролировал каждую поставку на территорию страны отдельно, и ввоз без его согласия нарушал исключительное право на товарный знак (статья 1487 ГК РФ в прежней редакции). После принятия Постановления Правительства РФ № 506 Россия перешла на международный принцип: право правообладателя считается исчерпанным после первой продажи товара в любой точке мира. Именно это изменение сделало параллельный импорт законным — импортёр больше не нарушает исключительное право, даже если бренд официально ушёл с российского рынка.

Как параллельный импорт стал законным в России

Постановление Правительства РФ № 506 от 29 марта 2022 года

После ухода иностранных брендов и введения санкций Правительство РФ легализовало механизм параллельного импорта. Полный текст Постановления Правительства РФ № 506 от 29 марта 2022 года опубликован на официальном сайте Правительства России. Минпромторг получил полномочия формировать и обновлять перечень допущенных товаров, ФТС России — контролировать ввоз на границе и проверять подлинность товара. Постановление вступило в силу немедленно и действует бессрочно — до его отмены или изменения.

Важный нюанс: легализация распространяется только на товары из утверждённого перечня. Ввоз позиций, не включённых в список, по-прежнему может квалифицироваться как нарушение прав на товарный знак.

Какие товары входят в перечень

По состоянию на дату публикации перечень Минпромторга охватывает следующие категории:

электроника и бытовая техника (смартфоны, ноутбуки, холодильники, стиральные машины);

автомобили и автозапчасти;

медицинское оборудование и расходные материалы;

одежда, обувь и аксессуары ряда брендов;

косметика и парфюмерия;

промышленное оборудование и комплектующие.

Список регулярно обновляется — конкретные бренды и товарные позиции добавляются и исключаются. Актуальную версию перечня можно найти непосредственно на официальном портале regulation.gov.ru или на сайте Минпромторга России. Перед крупной покупкой стоит проверить, включён ли конкретный бренд в действующий список.

Схема параллельного импорта: как это работает

Цепочка поставок

Типичный маршрут выглядит так: производитель → авторизованный дистрибьютор в третьей стране → российский импортёр → розничный продавец → покупатель. Основные страны-транзитёры — Турция, Казахстан, ОАЭ, Армения, Сербия. Их выбирают из-за торговых соглашений с Россией, отсутствия режима вторичных санкций в отношении конкретных товаров и развитой логистической инфраструктуры.

Удлинение цепочки поставок объективно сказывается на цене: товар проходит через дополнительных посредников в транзитных странах, несёт расходы на повторное таможенное оформление, страхование груза и валютную конвертацию. Конкретная наценка зависит от категории товара, маршрута и текущей логистической конъюнктуры.

Таможенное оформление и сертификация

Товар декларируется в стандартном порядке в соответствии с Таможенным кодексом ЕАЭС. Импортёр обязан подтвердить соответствие российским техническим регламентам (ТР ТС) — для электроники это, как правило, декларация или сертификат соответствия. Отсутствие необходимых разрешительных документов даёт таможне основание задержать груз и вернуть или уничтожить его.

Права покупателя при параллельном импорте

Кто отвечает за гарантию

Это главный практический вопрос. По статье 18 Закона РФ «О защите прав потребителей» претензию при обнаружении недостатка товара принимает продавец, а не производитель. Гарантийный талон производителя в этом случае, как правило, не работает: официальный авторизованный сервисный центр бренда вправе отказать в обслуживании товара, ввезённого без ведома производителя.

Что это означает на практике:

При поломке в течение гарантийного срока обращайтесь к продавцу — именно он несёт ответственность по российскому законодательству.

До покупки уточните у продавца: есть ли у него собственный сервисный центр или договор с независимым сервисом.

Сохраняйте чек и все документы на товар — они потребуются при предъявлении претензии.

Срок гарантии устанавливает продавец; если он не установлен — действует законный минимум в два года для большинства товаров согласно статье 19 того же закона.

Что делать, если продавец отказывает в гарантийном обслуживании

Отказ продавца принять претензию не означает, что покупатель остался без защиты. Закон предусматривает последовательный порядок действий.

Шаг 1. Письменная претензия продавцу. Составьте претензию в свободной форме: укажите дату покупки, описание недостатка, ссылку на статью 18 Закона РФ «О защите прав потребителей» и конкретное требование — ремонт, замена, возврат денег. Претензию передайте лично под подпись или направьте заказным письмом с уведомлением о вручении. Продавец обязан ответить в течение 10 дней (статья 22 ЗПП). Письменная претензия — обязательный досудебный этап: без неё суд, как правило, не примет иск к рассмотрению.

Шаг 2. Жалоба в Роспотребнадзор. Если продавец проигнорировал претензию или дал немотивированный отказ, подайте жалобу в территориальное управление Роспотребнадзора — лично, по почте или через портал Госуслуг. Роспотребнадзор вправе провести проверку продавца и выдать предписание об устранении нарушения. Жалоба подаётся бесплатно.

Шаг 3. Обращение в суд. Иски о защите прав потребителей на сумму до 100 000 рублей рассматривает мировой судья, свыше — районный суд. Потребитель освобождён от уплаты госпошлины (статья 17 ЗПП). Помимо стоимости товара или расходов на ремонт, суд вправе взыскать с продавца неустойку (1% от цены товара за каждый день просрочки), компенсацию морального вреда и штраф в размере 50% от присуждённой суммы за отказ добровольно удовлетворить требование потребителя.

Как отличить оригинал от контрафакта

Четыре практических способа проверки подлинности:

Маркировка «Честный знак» — сканируйте QR-код или DataMatrix-код на упаковке через одноимённое приложение. Система охватывает обувь, одежду, электронику, парфюмерию и ряд других категорий. Если код не читается или товар не найден в базе — серьёзный повод для сомнений. Проверка серийного номера на официальном сайте производителя. Большинство крупных брендов — Apple, Samsung, Sony и другие — предоставляют онлайн-инструменты для верификации устройства по IMEI или серийному номеру. Осмотр упаковки и документации: шрифты, качество печати, наличие инструкции (пусть и не на русском языке), соответствие артикулов на коробке и самом товаре. Проверка таможенной декларации через сервисы ФТС. Менее известный, но надёжный способ: попросите у продавца номер таможенной декларации (ДТ), по которой товар был ввезён в Россию. Номер ДТ имеет стандартный формат (например, 10130032/150324/3012345) и указывается в товаросопроводительных документах. Наличие реального номера ДТ подтверждает, что товар прошёл официальное таможенное оформление. Дополнительно можно сверить суффикс модели устройства (например, «/RU», «/BZ», «/KZ» в названии модели смартфона) с заявленной страной происхождения: несоответствие регионального суффикса стране-транзитёру, указанной в документах, — повод задать продавцу уточняющие вопросы.

Ответственность за подлинность товара несёт продавец. Если он отказывается предоставить документы о происхождении или уклоняется от ответа — это весомый повод отказаться от покупки.

Когда параллельный импорт — правильный выбор, а когда лучше воздержаться

Параллельный импорт решает реальную проблему — доступность товаров, официальные поставки которых прекращены. Но у этой схемы есть объективные ограничения, о которых лучше знать заранее. Ниже — матрица решений по категориям товаров.

Ситуация / категория товара Параллельный импорт подходит Параллельный импорт несёт повышенный риск Уровень риска Механические товары без электроники (ручной инструмент, посуда, спортивный инвентарь) Да — отсутствие прошивки и региональных настроек исключает проблему несовместимости; ремонт не требует авторизованного сервиса — Низкий Потребительская электроника (смартфоны, ноутбуки, наушники) Да, если продавец предоставляет собственную гарантию и независимый сервис; региональный суффикс модели совпадает с документами Прошивка «не для России» может не поддерживать русский язык, NFC-платежи или частоты российских операторов — уточняйте модель перед покупкой Средний Бытовая техника (холодильники, стиральные машины) Да — техника, как правило, не имеет региональной привязки прошивки; запчасти доступны на вторичном рынке Напряжение и стандарты розеток могут отличаться для товаров из стран вне ЕАЭС — проверяйте технические характеристики Низкий Медицинские устройства с программным обеспечением (инсулиновые помпы, слуховые аппараты, диагностическое оборудование) Только при наличии полного пакета разрешительной документации и подтверждённого сервисного партнёра Высокий риск: обновления прошивки, калибровка и техническое обслуживание требуют авторизованного специалиста; несовместимость ПО может влиять на точность показаний Высокий Автомобили и автозапчасти Да для запчастей — широкая сеть независимых сервисов; для автомобилей — при наличии ОТТС или СБКТС Автомобили без одобрения типа транспортного средства (ОТТС) не пройдут регистрацию в ГИБДД Средний Одежда, обувь, парфюмерия Да — низкий технический риск; подлинность проверяется через «Честный знак» — Низкий

Санкционные риски: что важно знать покупателю

Для большинства розничных покупателей санкционные риски при приобретении товаров параллельного импорта минимальны: западные санкции направлены против юридических лиц — импортёров, банков и посредников, а не против конечных потребителей. Тем не менее ряд сценариев заслуживает внимания.

Риск изменения статуса транзитной страны. Если страна-транзитёр (например, конкретный торговый партнёр) попадёт под расширенный санкционный режим или введёт собственные ограничения на реэкспорт, цепочка поставок может прерваться. Это не создаёт правовых проблем для уже купленного товара, но означает, что в будущем данный канал поставок может исчезнуть — и найти запчасти или сервисную поддержку станет сложнее.

Риск отключения облачных сервисов после покупки. Если производитель или его материнская компания впоследствии окажется под персональными санкциями, это может повлечь ограничение доступа к облачной инфраструктуре — даже для уже купленных устройств. Задокументированный пример: после введения санкций против ряда российских структур в 2022–2023 годах пользователи умных колонок и камер видеонаблюдения некоторых западных брендов сообщали о недоступности облачного управления и голосовых ассистентов — функций, которые работают исключительно через серверы производителя. Наиболее уязвимы устройства с подпиской на облачные сервисы (умные колонки, камеры видеонаблюдения, фитнес-трекеры с экосистемой производителя): их ключевые функции зависят от серверной инфраструктуры бренда, которую производитель вправе ограничить по географическому признаку.

Что это означает на практике. Перед покупкой дорогостоящего устройства с зависимостью от облачной инфраструктуры или регулярных обновлений прошивки стоит оценить, насколько критична эта зависимость. Для механических товаров, одежды и большинства бытовой техники санкционный контекст практически не влияет на потребительский опыт после покупки.

Частые вопросы

Параллельный импорт — это законно в России?

Да. С 29 марта 2022 года параллельный импорт разрешён Постановлением Правительства РФ № 506 для товаров из утверждённого перечня Минпромторга. Ввоз товаров вне этого перечня по-прежнему может нарушать права на товарный знак.

Чем параллельный импорт отличается от контрафакта?

Товар параллельного импорта — оригинальный, произведённый самим брендом. Контрафакт — подделка, незаконно использующая чужой товарный знак. Это принципиально разные вещи: первое законно, второе преследуется по статье 180 УК РФ.

Будет ли гарантия на товар параллельного импорта?

Гарантия есть, но её даёт продавец, а не производитель. По статье 18 Закона РФ «О защите прав потребителей» все претензии по качеству предъявляются продавцу. Официальный сервисный центр бренда вправе отказать в обслуживании — уточняйте условия у продавца до покупки.

Какие товары можно ввозить по схеме параллельного импорта?

Электроника, автомобили и автозапчасти, медицинское оборудование, одежда, косметика, бытовая техника и другие категории из перечня Минпромторга. Перечень регулярно обновляется — актуальная версия доступна на regulation.gov.ru.

Как понять, что товар в магазине — оригинал, а не подделка?

Проверьте маркировку «Честный знак» через одноимённое приложение, серийный номер на сайте производителя и качество упаковки. Дополнительно попросите у продавца номер таможенной декларации (ДТ) — его наличие подтверждает официальное таможенное оформление товара. Если продавец отказывается предоставить документы о происхождении товара — это весомый повод отказаться от покупки.

Почему товары параллельного импорта дороже официальных?

Чаще всего — из-за удлинённой цепочки поставок: товар проходит через одного или нескольких посредников в третьих странах, что увеличивает логистические и транзакционные издержки, расходы на повторное таможенное оформление и валютную конвертацию. Однако это правило работает не всегда. В отдельных категориях — например, в люксовых товарах с высокой официальной наценкой или в сегментах, где бренд искусственно завышал цены для российского рынка, — параллельный импорт может оказаться дешевле официальных поставок. Конкретная разница в цене зависит от категории товара, маршрута и рыночной конъюнктуры: перед покупкой стоит сравнить предложения нескольких продавцов.

Что делать, если продавец отказывается принять претензию по гарантии?

Действуйте последовательно: сначала направьте письменную претензию продавцу (заказным письмом или лично под подпись) — это обязательный досудебный этап. Если продавец не ответил в течение 10 дней или отказал без оснований, подайте жалобу в Роспотребнадзор через портал Госуслуг. При отсутствии результата обращайтесь в суд: иски по защите прав потребителей не облагаются госпошлиной, а при выигрыше суд вправе взыскать с продавца неустойку и штраф 50% от присуждённой суммы.

Материал носит информационный характер и не является юридической консультацией. Законодательство и перечни товаров, допущенных к параллельному импорту, могут изменяться — проверяйте актуальные данные на официальных государственных ресурсах.