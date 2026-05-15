Александр Сладков отреагировал на слухи о «каком-то летнем нашем наступлении»

Александр Сладков в своём канале комментирует ход специальной военной операции. По словам военного репортёра, в зоне СВО без особых перемен.

Александр Сладков отмечает, что в первую очередь имеет в виду оперативный уровень:

Уверен, без мощных ударов по украинским тыловым коммуникациям больших изменений на фронте мы не достигнем. В качестве подтверждения можно предъявить опыт Великой Отечественной войны. Активное продвижение Красной Армии на Запад сопровождалось мощной рельсовой войной, которую вели наши партизаны в глубоком тылу фашистов.

Сладков констатирует: партизан сейчас нет.

Занявший их нишу (в мирное время) спецназ на реальной войне с этой задачей не справился.

Военный журналист пишет о том, что можно попытаться заменить партизанские действия активными дальними ударами:

Но лично я о таких активных действиях не знаю, тем более не слышал об их результатах. Поэтому, требовать от пехоты мощных результатов без других классических элементов войны - дело напрасное.

По словам Александра Сладкова, так он решил отреагировать на слухи о «каком-то нашем летнем наступлении».

Сладков:

И это вовсе не значит, что я не понимаю, какую грандиозную работу проводят наши военные в зоне СВО. Нет, они пашут, как проклятые, в условиях паритета тактических сил с противником. Стратегические возможности мы не используем.

С тем, что стратегические возможности ВС РФ пока остаются в «дальнем ящике стола», сложно не согласиться. При этом нельзя согласиться с тем, что нет активных дальних ударов. Буквально за минувшие сутки были поражены более 400 различных целей от Харькова до Ивано-Франковска и Ужгорода с применением впервые с начала СВО (как уже сообщало «ВО») свыше тысячи дальнобойных дронов.

