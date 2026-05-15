Al Hadath: НАТО готовится к войне против России в космосе

Европа оказалась на грани взрыва, пишет Al Hadath. "Мир вступил в эру военно-космических гонок", которые навсегда изменят человеческую цивилизацию.

д. Фалех аш-Шибли (د. فالح الشبلي)

В последние годы разговоры о прямой конфронтации между Россией и НАТО рассматривались преимущественно в контексте взаимного сдерживания и возрождающейся логики холодной войны. Тем не менее происходящее сегодня в Европе не укладывается в рамки привычных политических маневров и традиционных демонстраций военной силы. Европа постепенно переходит к новому этапу, главным признаком которого становится подготовка к возможному столкновению.

Заявление Великобритании и девяти других европейских стран о создании объединенных военно-морских сил для немедленного развертывания в Балтийском и Северном морях нельзя считать просто временной оборонительной мерой. Оно скорее свидетельствует о переходе Европы к новому формату взаимодействия с Россией. На этом этапе вероятность конфликта все чаще воспринимается как реальная, а не отдаленная перспектива. Поэтому к нему начинают готовиться заранее — на уровне техники, логистики и организации сил.

Ситуация еще больше осложняется взаимной эскалацией вокруг Сувалкского коридора, который считается одной из наиболее уязвимых точек в Европе. Этот узкий участок между Польшей и Литвой соединяет Калининградскую область с Белоруссией. Его нередко рассматривают как возможный очаг напряженности между Россией и НАТО.

Москва считает, что любые действия западных военных вблизи Сувалкского коридора могут стать прелюдией к изоляции Калининградской области — региона, который является не только географически отдаленным субъектом России, но и важным военным центром, где размещены ракетные, военно-морские и радиолокационные системы. Благодаря этому Калининградская область считается одним из ключевых элементов российского влияния в Балтийском регионе.

С другой стороны, страны НАТО опасаются, что Москва может попытаться силой создать сухопутный коридор, соединяющий Россию с Белоруссией и Калининградской областью. В Европе подобный сценарий расценивается как прямая угроза восточному флангу альянса. Опасность состоит в том, что обе стороны в настоящее время готовятся к столкновению, а не к деэскалации и сдерживанию напряженности. Этот этап считается одной из наиболее опасных фаз военного противостояния, поскольку расчеты сторон начинают определяться скорее страхом внезапной атаки, чем стремлением предотвратить войну.

Однако возможное противостояние не будет ограничено сушей — оно распространится также на морское, космическое и технологическое пространства. Балтийское и Северное моря превратились в крайне чувствительные зоны не только из-за размещенных там военных объектов, но и в силу того, что по их дну проходят энергетические маршруты и глобальные интернет-кабели, пролегают ключевые морские линии снабжения, а также действуют стратегически важные военно-морские силы и подводные лодки.

Что касается Арктики, то из-за огромных ресурсов она превращается в арену международного соперничества. Речь идет о газе, нефти и редких минералах, а также о новых морских путях, которые могут открыться в будущем по мере таяния льдов. Поэтому любое столкновение в Северном море может быстро выйти за рамки региона и перерасти в борьбу за мировое влияние, а не остаться локальным европейским конфликтом.

Кроме того, идет другая, менее заметная, но более опасная война — космическая. Мир уже вступил в эру военно-космических гонок, где спутники приобрели ключевое значение для:

наведения ракет;

определения позиций войск;

связи;

обеспечения работы интернета;

защиты финансовых и банковских систем.

Запуск Швецией разведывательных и военных спутников совпадает с ростом обсуждений российских программ противоспутниковой обороны. На Западе считают, что Россия развивает технологии, которые в случае конфликта могут вывести из строя часть спутниковой инфраструктуры противника. Опасность нынешней ситуации в том, что будущая война, если она случится, может уже не быть обычным пограничным конфликтом. Она может затронуть глобальную экономику, связь, энергетику и повседневную жизнь людей по всему миру.

Сегодня в Европе все больше осознают, что эпоха "долгого мира", наступившая после распада Советского Союза, постепенно подходит к концу. Ей на смену приходит новая реальность, и поэтому мы наблюдаем ускоряющуюся гонку в направлении:

увеличения военных расходов;

восстановления оборонной промышленности;

укрепления военно-морских флотов;

расширения возможностей в киберпространстве и космосе.

Россия, со своей стороны, считает, что отступление перед расширением НАТО означает потерю статуса сверхдержавы. Поэтому она рассматривает конфликт как борьбу за существование, влияние и баланс сил в мире.

Сегодня мир находится на крайне чувствительном этапе, когда география переплетается с энергетикой, моря — с космосом, а технологии — с военной стратегией. Когда моря и спутники становятся аренами противостояния, любой просчет может не только привести к региональному кризису, но и спровоцировать самое опасное международное столкновение со времен окончания холодной войны.