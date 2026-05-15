ПРО и contra: РФ будет совершенствовать свои стратегические ядерные силы

Путин отметил вклад Московского института теплотехники в укрепление обороны и рассказал об использовании разработок МИТ в зоне СВО

Россия продолжит создание ракетных комплексов, способных преодолевать все системы противоракетной обороны. Об этом Владимир Путин заявил во время посещения Московского института теплотехники, которому в мае 2026-го исполнилось 80 лет. Глава государства вручил коллективу орден «За доблестный труд» и признал неоценимый вклад МИТ в укрепление обороны России. К примеру, созданные им подвижные комплексы с баллистическими неядерными ракетами эффективно применялись в ходе специальной военной операции. Эксперты уверены, что благодаря разработкам института процесс модернизации стратегических сил РФ уже вступил в свою завершающую фазу.

За что Путин вручил орден «За доблестный труд»

Владимир Путин 13 мая приехал на одно из ключевых предприятий оборонно-промышленного комплекса России — в Московский институт теплотехники. Его специалисты принимали участие в создании различных систем и комплексов оружия: к примеру, уже с середины 1950-х приступили к разработке образцов ракетного оружия, оснащаемого ядерными зарядами тактического назначения. В этом году легендарному институту исполнилось 80 лет — он был создан в мае 1946 года, через год после Великой Победы. Владимир Путин наградил орденом «За доблестный труд» коллектив и поздравил сотрудников с юбилеем.

Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения ордена «За доблестный труд» работникам Московского института теплотехники Источник изображения: Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Перед началом церемонии президент осмотрел музей. Экспозиция рассказывает об основных этапах создания уникальных образцов оружия и наглядно показывает, насколько сложными были первые шаги становления отрасли: инженерам и конструкторам приходилось работать в сжатые сроки и в условиях напряженного геополитического противостояния.

— Благодаря, без всякого преувеличения, героическому, самоотверженному труду нескольких поколений сотрудников института была сформирована суверенная школа ракетных систем, которая внесла неоценимый вклад в укрепление обороны нашей Родины, сделан мощный технологический и производственный задел на десятилетия вперед. Мы до сих пор пользуемся всем тем, что было наработано в эти десятилетия, — обратился к коллективу Владимир Путин.

Пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» Источник изображения: Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Россия продолжит модернизировать и развивать свои стратегические ядерные силы, равно как и создавать ракетные комплексы, обладающие повышенной боевой мощью и способные преодолевать все современные и будущие системы противоракетной обороны (ПРО), заявил Владимир Путин. Он также рассказал, что созданные институтом подвижные комплексы с баллистическими неядерными ракетами эффективно применялись во время специальной военной операции.

— Я хочу выразить не уверенность, а абсолютную убежденность, что, как и раньше, всё то, что нам поручалось, мы будем выполнять с требуемым качеством, в соответствии с теми заданиями, которые формирует перед нами Министерство обороны. Безусловно, путь этот не усеян розами, это постоянное взаимодействие — порой конфликтного характера — с Министерством обороны. Но, с другой стороны, в спорах рождается истина, — сказал во время награждения генеральный конструктор института Юрий Соломонов.

Вклад Московского института теплотехники в безопасность РФ

Московский институт теплотехники исторически закрепил за собой статус головного предприятия страны в области создания твердотопливных межконтинентальных баллистических ракет. Сегодня разработки института формируют основу всей триады ядерных сил России наземного и морского базирования, считают эксперты. Именно здесь были разработаны стратегические ядерные ракетные комплексы «Тополь», «Тополь-М», «Ярс» и «Булава».

— Процесс модернизации РВСН вступил в свою завершающую фазу. Легендарный комплекс «Тополь», составлявший костяк мобильной группировки с середины 80-х годов, два года назад официально завершил свою службу. На смену ему пришли системы нового поколения — «Тополь-М» и «Ярс». Это самые совершенные на сегодня твердотопливные ракеты наземного базирования с межконтинентальной дальностью, — рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Корнев.

Ракетный комплекс «Тополь-М» Источник изображения: Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Комплекс «Тополь-М» стал в свое время революционным ответом на вызовы конца 90-х. Однако сегодня он объективно уступает, передавая эстафету комплексу «Ярс», ключевое преимущество которого — разделяющаяся головная часть с блоками индивидуального наведения. Универсальность комплекса позволяет размещать его как в защищенных шахтах, так и на мобильных пусковых установках, что делает группировку максимально устойчивой к ответным действиям.

Именно «Ярс» сегодня становится фундаментом наземной группировки ядерного щита, уточнил эксперт. По его мнению, особого внимания заслуживает стратегия рационального использования ресурсов. К примеру, ракеты «Тополь-М», которые постепенно начнут заменяться новыми модификациями «Ярсов», не будут утилизированы. Они получат «вторую жизнь» в качестве гражданских ракет-носителей «Старт-1М».

Ракетный комплекс «Ярс» Источник изображения: Фото: Global Look Press/MOD Russia

Не менее важным направлением работы МИТ остается морская составляющая. К примеру, «Булава» — основная твердотопливная ракета морского базирования. Сегодня по 16 таких ракет несут на борту новейшие атомные ракетоносцы классов «Борей» и «Борей-А», обеспечивая паритет в Мировом океане, уточнил Дмитрий Корнев.

Будущее отечественного ракетостроения связано с дальнейшей модернизацией линеек «Ярс» и «Булава»: в РФ ожидают появления новых модификаций с улучшенными характеристиками преодоления систем ПРО. Разработка управляемых боевых блоков и совершенствование систем наведения позволяют говорить о том, что российская школа твердотопливного ракетостроения сохраняет мировое лидерство на десятилетия вперед.

В нынешней геополитической ситуации производство современного оружия и развитие передовых оборонных технологий — одна из ключевых задач для России, утверждают эксперты.

— Помимо знаковых проектов, таких как «Булава» и «Орешник», критически важно отметить успех недавних испытаний комплекса «Сармат». Для укрепления своих позиций на мировой арене стране необходимо сохранять безусловное лидерство в сфере безопасности и современных вооружений. Испытание такого дальнобойного оружия говорит о том, что наша страна не просто готова дать отпор, а, в принципе, у нас есть все инструменты для этого, — сказала «Известиям» политолог Татьяна Косачева.

Подразделение, оснащенное ракетным комплексом «Орешник» Источник изображения: Фото: ТАСС/Вадим Савицкий

Если посмотреть на наземную составляющую ядерной триады РФ, то она состоит из двух ключевых элементов. Первый, массовый, — это твердотопливные ракеты мобильного и шахтного базирования, которые как раз и создает МИТ. Второй, силовой, — это тяжелые жидкостные ракеты, такие как «Воевода», которые сейчас заменяет межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат», добавил Дмитрий Корнев. Именно «Сармат» формирует ядро ответного удара высокой мощности. По его оценкам, на вооружение планируется поставить более 50 таких изделий, они развернутся в двух дивизиях.

— Ключевой месседж Москвы странам Запада — не надо обострять ситуацию до крайности. При этом важно подчеркнуть, что Россия рассматривает свой ядерный и ракетный потенциалы как инструмент предотвращения масштабной военной конфронтации, а не провоцирования эскалации в условиях высокого уровня геополитической напряженности, — сказал «Известиям» аналитик НИУ ВШЭ Тигран Мелоян.

Испытательный пуск ракетного комплекса «Сармат» Источник изображения: Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Президент накануне заявил, что «Сармат» более чем в четыре раза мощнее любого западного аналога. Его особенность заключается в доставке ядерных боеголовок до территории США, но через Южный полюс, обходя развернутые комплексы противоракетной и противовоздушной обороны. По своим характеристикам ракета обладает неограниченной дальностью действия и непредсказуемой траекторией полета.

Алена Нефедова

Юлия Леонова