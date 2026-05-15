США объясняют провал в Иране экономией противобункерных бомб

Источник изображения: topwar.ru

Соединенные Штаты оказались совершенно не готовы к длительному военному конфликту на Ближнем Востоке из-за ограниченного количества боеприпасов. Начав конфликт с Ираном, американцам приходилось тратить ракеты и бомбы с оглядкой, чтобы не остаться с совершенно пустыми арсеналами перед потенциальными конфликтами. Об этом пишет New York Times со ссылкой на источники.

В США начали искать виновных и причины того, что не удалось вбомбить Иран в «каменный век», несмотря на все усилия. И хотя Трамп уже, наверное, сотню раз заявил, что он «победил Иран», на самом деле этого не случилось, Тегеран сумел сохранить свой военный потенциал. И вот теперь объяснение нашлось, как оказалось, американцы «экономили» боеприпасы при ударах по Ирану.

Как утверждает издание, при бомбардировках Ирана Пентагону приходилось учитывать, что США могут быть втянуты в потенциальный конфликт с тем же Китаем или КНДР, а идти на войну с пустыми арсеналами как-то неудобно. Поэтому американцы якобы решили ограничить применение ракет и авиабомб, в частности противобункерных GBU-57, которых у США не так уж и много. В итоге они били не по самим ракетным городам Ирана, а только по входам, стараясь их засыпать.

Таким образом Ирану удалось сохранить большинство ракетных городов в целостности и сохранности, несмотря на массированные бомбардировки США и Израиля.