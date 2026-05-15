Войти
Lenta.ru

«Золотой купол» США подорожал

188
0
0
Кадр: DVIDS / Reuters
Кадр: DVIDS / Reuters.

Defense One: Система ПРО «Золотой купол» обойдется США в 1,2 триллиона

Создание системы противоракетной обороны (ПРО) Golden Dome («Золотой купол») может обойтись США в 1,2 триллиона долларов. Это значительно превышает заложенную в бюджете сумму, пишет Defense One.

Отмечается, что в 2025 году бюджетное управление Конгресса США подсчитало, что «Золотой купол» обойдется вдвое дешевле. Издание напомнило, что «основанную на расплывчатом указе» систему первоначально обещали построить за 175 миллиардов долларов.

В течение следующих пяти лет на подорожавшую разработку планируют потратить более 79 миллиардов долларов. Автор подчеркнул, что это исключает финансирование других проектов, связанных с ПРО.

При этом аналитики бюджетного управления утверждают, что «Золотой купол» не сможет обеспечить абсолютную защиту от атак «одноранговых противников». Считается, что на закупку ракет-перехватчиков, которые позволят уничтожить около десяти приближающихся межконтинентальных ракет противника, выделят 730 миллиардов долларов.

В ноябре 2025 года министр обороны России Андрей Белоусов в ходе совещания с постоянными членами Совбеза заявил, что «Золотой купол» предусматривает как перехват, так и достартовое поражение ракет России и Китая.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Компании
Минoбороны РФ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.05 05:04
  • 15800
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 15.05 04:49
  • 338
Космонавтика Илона Маска
  • 15.05 04:08
  • 1
Тактика применения авиационных управляемых ракет "воздух - воздух" большой дальности в ходе СВО
  • 15.05 03:50
  • 1
Мощность российских лазеров для поражения БПЛА раскрыли
  • 15.05 03:40
  • 1
Новая российская подводная лодка с ядерными торпедами будет искать бреши в подводной обороне США (Asia Times, Гонконг)
  • 15.05 03:38
  • 1
Атомные «Бореи» ВМФ России прикрыли от дронов
  • 14.05 21:12
  • 0
О подходе к определению "лучшего" танка (точнее, ОБТ).
  • 14.05 14:00
  • 2
Особенность «Сармата» сочли пережитком холодной войны
  • 14.05 12:17
  • 1
Новая российская МБР обессмыслила американский «Золотой купол»
  • 14.05 05:04
  • 1
Немецко-украинские ракеты Ruta Block 2 сочли угрозой для России
  • 14.05 00:31
  • 4
Уязвимость кораблей ВМС США в Ормузском проливе связали с проблемой радиогоризонта
  • 13.05 12:56
  • 74
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 13.05 01:48
  • 1
«Извините, я ошибся»: в США обсуждают искусственный интеллект в науке
  • 13.05 01:34
  • 1
Франция отказалась создавать крупные зарубежные военные базы
  • 12.05 17:20
  • 0
«Помощь» идёт