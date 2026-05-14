Изменение баланса сил и свидетельство о превосходстве. Реакция на пуск "Сармата"

Запуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования "Сармат"
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования "Сармат".
Испытания межконтинентальной баллистической ракеты свидетельствуют о совершенствовании ядерного щита России, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин

Западные "друзья" России после успеха испытания межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат", которая вскоре поступит на боевое дежурство, стали буквально "ближе" к ней, иронически отметил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Новые ядерные вооружения России свидетельствуют о превосходстве страны в этой сфере, заявил корреспонденту ТАСС военный эксперт, главный редактор портала Analisi Difesa Джанандреа Гайани.

ТАСС собрал основное о реакции на успешный пуск "Сармата".

Реакция политиков в России

Испытания межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" свидетельствуют о совершенствовании ядерного щита России, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Депутаты Госдумы на пленарном заседании поблагодарили создателей и испытателей межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат", сообщается на сайте палаты парламента.

"Сармат" существенно меняет баланс сил ядерного сдерживания, оказывая влияние на геополитическом уровне, поделился с журналистами мнением депутат Госдумы, член бюро высшего совета партии "Единая Россия" Денис Кравченко.

Курс на западную милитаризацию

Успешный учебно-боевой пуск новой тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" вряд ли заставит Европу, особенно "ястребов" в ЕС и НАТО, Великобритании и Польши, отказаться от курса на милитаризацию. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС выразил таиландский политолог Ром Пхирамонтри.

Пхирамонтри однако подчеркнул, что испытания ракетного комплекса "укрепят аргументацию европейских стран, выступающих в пользу скорейших мирных переговоров".

Благодаря большой дальности, значительной полезной нагрузке и способности преодолевать системы ПРО "Сармат" воспринимается как мощный сигнал России остальному миру, заявил ТАСС индийский эксперт по вопросам обороны и авиапромышленного сектора из Бангалора Гириш Линганна.

Он отметил, что подобные системы воспринимаются в Азии скорее как фактор стабильности, чем угрозы.

Развитие несмотря на санкции

Санкционное давление, вопреки ожиданиям Запада, не остановило развитие российского оборонно-промышленного комплекса, что подтверждается успешным испытанием ракетного комплекса "Сармат", заявил Линганна.

По его мнению, боевой опыт напрямую влияет на разработку новых образцов вооружений и военную доктрину России.

Российское превосходство

Новые ракетные комплексы, такие как "Сармат", а также другие типы вооружений, способные нести ядерные боеголовки, демонстрируют превосходство России в сфере стратегического сдерживания, сказал корреспонденту ТАСС военный эксперт, главный редактор портала Analisi Difesa Джанандреа Гайани.

Россия не в первый раз демонстрирует эти новые типы вооружений, и это "наглядная демонстрация, что Россию нельзя атаковать, и что у страны есть мощности нападения, против которых у противника нет методов защиты", уточнил Гайани.

Линганна отметил, что "Сармат" является не только военным, но и психологическим инструментом сдерживания.

Комбинированный пуск ракетных комплексов "Сармат" и "Орешник" способен нейтрализовать всю военную инфраструктуру Североатлантического альянса в Европе, высказал ТАСС мнение военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

Возможности комплекса "Сармат"

Возможности тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" позволяют уничтожить потенциальную страну-противника, высказал мнение в беседе с ТАСС главный редактор журнала "Национальная оборона", директор Центра анализа мировой торговли оружием, военный аналитик Игорь Коротченко.

Он отметил, что МБР "Сармат" способна нести 10 и более ядерных боевых блоков повышенной мощности и обладает развитым комплексом средств преодоления противоракетной обороны. Также дальность новейшей ракеты позволяет атаковать вероятного противника как через Северный, так и через Южный полюс.

