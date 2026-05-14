Путин: ОПК должен "обходить шипы" и добиваться нужных РФ результатов

Московский институт теплотехники
Источник изображения: Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Президент 13 мая наградил коллектив Московского института теплотехники орденом "За доблестный труд"

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Российский ОПК должен "обходить шипы" и идти вперед, несмотря ни на какие трудности добиваться нужных России результатов, заявил президент России Владимир Путин.

Путин 13 мая посетил Московский институт теплотехники. Президент наградил коллектив института орденом "За доблестный труд".

"Юрий Семенович [Соломонов] сказал, что путь наш, а я в этом смысле не разделяю себя от вас, от таких, как вы, от таких коллективов, как ваш, не усыпан розами. Почему? Розы с шипами, это правда. И нужно уметь обходить шипы, наслаждаться бутонами этих роз и идти вперед. И добиваться общего, нужного нам результата во имя России", - сказал Путин на церемонии.

Глава государства, поздравляя коллектив предприятия, использовал в том числе обращение "товарищ".

"Обращаюсь к вам так, потому что в армии мы сохранили обращение "товарищ", и, собственно говоря, специалисты вашего профиля мало чем отличаются от тех людей, которые в погонах служат родине", - уточнил президент.

Академик РАН Соломонов возглавил МИТ в 1997 году, совмещая должности генконструктора и гендиректора. В 2009 году он покинул должность гендиректора, но остался на должности генконструктора. Под руководством Соломонова завершены работы по межконтинентальной баллистической ракете "Тополь-М", создана ракета Р-30 "Булава" и межконтинентальная баллистическая ракета "Ярс". Ракеты производства МИТ составляют основу ядерного щита России - "Тополь-М", "Ярс" и "Булава".

  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Булава-30
РС-12М2
Компании
МИТ
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Ядерный щит
