Путин: ОПК должен "обходить шипы" и добиваться нужных РФ результатов

Президент 13 мая наградил коллектив Московского института теплотехники орденом "За доблестный труд"

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Российский ОПК должен "обходить шипы" и идти вперед, несмотря ни на какие трудности добиваться нужных России результатов, заявил президент России Владимир Путин.

"Юрий Семенович [Соломонов] сказал, что путь наш, а я в этом смысле не разделяю себя от вас, от таких, как вы, от таких коллективов, как ваш, не усыпан розами. Почему? Розы с шипами, это правда. И нужно уметь обходить шипы, наслаждаться бутонами этих роз и идти вперед. И добиваться общего, нужного нам результата во имя России", - сказал Путин на церемонии.

Глава государства, поздравляя коллектив предприятия, использовал в том числе обращение "товарищ".

"Обращаюсь к вам так, потому что в армии мы сохранили обращение "товарищ", и, собственно говоря, специалисты вашего профиля мало чем отличаются от тех людей, которые в погонах служат родине", - уточнил президент.

Академик РАН Соломонов возглавил МИТ в 1997 году, совмещая должности генконструктора и гендиректора. В 2009 году он покинул должность гендиректора, но остался на должности генконструктора. Под руководством Соломонова завершены работы по межконтинентальной баллистической ракете "Тополь-М", создана ракета Р-30 "Булава" и межконтинентальная баллистическая ракета "Ярс". Ракеты производства МИТ составляют основу ядерного щита России - "Тополь-М", "Ярс" и "Булава".