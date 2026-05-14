В РАНХиГС заявили, что американские техногиганты объявили России войну

Степанов: визит CEO Palantir в Киев говорит об участии в войне техногигантов США

Визит генерального директора американской IT-компании Palantir Technologies Алекса Карпа в Киев и планы по расширению сотрудничества с Украиной свидетельствуют о вовлеченности технологических корпораций США в войну против России. Об этом заявил ТАСС военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

По его словам, Palantir «является технологическим куполом всех действий киевского режима». Эксперт отметил, что на базе украинского инновационного кластера Brave1 планируется создание центра обработки данных под эгидой американской компании. Это является публичной демонстрацией поддержки Киева со стороны техногигантов США, отметил Степанов.

«Это действительно де-факто объявление с их стороны войны Российской Федерации», — сказал эксперт.

Он также предположил, что подобные проекты могут развиваться и в приграничных с Россией регионах с участием стран Балтии и Финляндии, где уже присутствует Palantir. Эксперт назвал Карпа «своеобразным генералом от техногигантов США».

12 мая президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с гендиректором Palantir Technologies Алексом Карпом. По словам украинского лидера, Киев и американская компания могут быть полезны друг другу в сфере укрепления обороны Соединенных Штатов, Украины и их зарубежных партнеров.

