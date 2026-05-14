Войти

В РАНХиГС заявили, что американские техногиганты объявили России войну

205
0
0
Визит Алекса Карпа в Киев
Визит генерального директора американской IT-компании Palantir Technologies Алекса Карпа в Киев.
Источник изображения: Telegram-канал Zelenskiy / Official

Степанов: визит CEO Palantir в Киев говорит об участии в войне техногигантов США

Визит генерального директора американской IT-компании Palantir Technologies Алекса Карпа в Киев и планы по расширению сотрудничества с Украиной свидетельствуют о вовлеченности технологических корпораций США в войну против России. Об этом заявил ТАСС военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

По его словам, Palantir «является технологическим куполом всех действий киевского режима». Эксперт отметил, что на базе украинского инновационного кластера Brave1 планируется создание центра обработки данных под эгидой американской компании. Это является публичной демонстрацией поддержки Киева со стороны техногигантов США, отметил Степанов.

«Это действительно де-факто объявление с их стороны войны Российской Федерации», — сказал эксперт.

Он также предположил, что подобные проекты могут развиваться и в приграничных с Россией регионах с участием стран Балтии и Финляндии, где уже присутствует Palantir. Эксперт назвал Карпа «своеобразным генералом от техногигантов США».

12 мая президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с гендиректором Palantir Technologies Алексом Карпом. По словам украинского лидера, Киев и американская компания могут быть полезны друг другу в сфере укрепления обороны Соединенных Штатов, Украины и их зарубежных партнеров.

Ранее в России заявили о важности сохранения технологического суверенитета.

Игорь Рябов

  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Финляндия
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.05 05:04
  • 1
Немецко-украинские ракеты Ruta Block 2 сочли угрозой для России
  • 14.05 00:31
  • 4
Уязвимость кораблей ВМС США в Ормузском проливе связали с проблемой радиогоризонта
  • 13.05 23:42
  • 15777
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 13.05 12:56
  • 74
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 13.05 01:48
  • 1
«Извините, я ошибся»: в США обсуждают искусственный интеллект в науке
  • 13.05 01:34
  • 1
Франция отказалась создавать крупные зарубежные военные базы
  • 12.05 17:20
  • 0
«Помощь» идёт
  • 12.05 17:10
  • 0
Минск – Варшаве: «Мяч на вашей стороне!»
  • 12.05 04:47
  • 0
Комментарий к ""Это сыграло решающую роль". Какой танк признали лучшим в мире"
  • 12.05 03:18
  • 1
Технологический рывок Китая оставит Европу далеко позади
  • 12.05 03:05
  • 1
Военная спираль раскручивается
  • 11.05 23:42
  • 0
Комментарий к "Стало известно об опережении Россией Запада в важном военном аспекте"
  • 11.05 19:21
  • 2
В Китае за коррупцию приговорили к смертной казни двух экс-министров обороны
  • 11.05 11:56
  • 0
Кулуары переговоров
  • 11.05 11:47
  • 0
Европа без США