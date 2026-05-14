Эксперт оценил возможности «Сармата» и «Орешника» против инфраструктуры НАТО

Эксперт Степанов: пуск «Сармата» нейтрализует всю военную инфраструктуру Европы

Комбинированный пуск ракетных систем «Сармат» и «Орешник» способен нейтрализовать всю военную инфраструктуру НАТО в Европе. Об этом 13 мая заявил военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

«Этих ударных возможностей при комбинированном пуске достаточно для де-факто нейтрализации всей военной инфраструктуры НАТО на европейском театре военных действий», — сказал он ТАСС.

Эксперт отметил, что дальность применение «Сармата» может превышать 35 тыс. км по суборбитальной траектории. Он подчеркнул, что на планете не останется участков, которые не могут стать потенциальной целью ракетного комплекса.

Степнов добавил, что, в свою очередь, «Орешник» — это инструмент сдерживания второго эшелона. Комплекс может перекрыть пространство всей континентальной Европы, а также островные государства. По словам эксперта, ударных возможностей этих ракетных комплексов при совместном пуске достаточно для устранения всей военной инфраструктуры Европы.

Командующий РВСН Сергей Каракаев 12 мая сообщил о проведении успешного испытательного пуска тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Результаты испытаний подтвердили правильность конструкторских и технологических решений, а также соответствие ракетного комплекса заданным характеристикам.

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что «Сармат» — самый мощный ракетный комплекс в мире. Суммарная мощность «Сармата», по словам главы государства, более чем в четыре раза превышает показатели любых западных аналогов.