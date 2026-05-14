Войти
Известия.ru

Эксперт оценил возможности «Сармата» и «Орешника» против инфраструктуры НАТО

212
0
0
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Эксперт Степанов: пуск «Сармата» нейтрализует всю военную инфраструктуру Европы

Комбинированный пуск ракетных систем «Сармат» и «Орешник» способен нейтрализовать всю военную инфраструктуру НАТО в Европе. Об этом 13 мая заявил военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

«Этих ударных возможностей при комбинированном пуске достаточно для де-факто нейтрализации всей военной инфраструктуры НАТО на европейском театре военных действий», — сказал он ТАСС.

Эксперт отметил, что дальность применение «Сармата» может превышать 35 тыс. км по суборбитальной траектории. Он подчеркнул, что на планете не останется участков, которые не могут стать потенциальной целью ракетного комплекса.

Степнов добавил, что, в свою очередь, «Орешник» — это инструмент сдерживания второго эшелона. Комплекс может перекрыть пространство всей континентальной Европы, а также островные государства. По словам эксперта, ударных возможностей этих ракетных комплексов при совместном пуске достаточно для устранения всей военной инфраструктуры Европы.

Командующий РВСН Сергей Каракаев 12 мая сообщил о проведении успешного испытательного пуска тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Результаты испытаний подтвердили правильность конструкторских и технологических решений, а также соответствие ракетного комплекса заданным характеристикам.

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что «Сармат» — самый мощный ракетный комплекс в мире. Суммарная мощность «Сармата», по словам главы государства, более чем в четыре раза превышает показатели любых западных аналогов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Сармат МБР
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.05 05:04
  • 1
Немецко-украинские ракеты Ruta Block 2 сочли угрозой для России
  • 14.05 00:31
  • 4
Уязвимость кораблей ВМС США в Ормузском проливе связали с проблемой радиогоризонта
  • 13.05 23:42
  • 15777
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 13.05 12:56
  • 74
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 13.05 01:48
  • 1
«Извините, я ошибся»: в США обсуждают искусственный интеллект в науке
  • 13.05 01:34
  • 1
Франция отказалась создавать крупные зарубежные военные базы
  • 12.05 17:20
  • 0
«Помощь» идёт
  • 12.05 17:10
  • 0
Минск – Варшаве: «Мяч на вашей стороне!»
  • 12.05 04:47
  • 0
Комментарий к ""Это сыграло решающую роль". Какой танк признали лучшим в мире"
  • 12.05 03:18
  • 1
Технологический рывок Китая оставит Европу далеко позади
  • 12.05 03:05
  • 1
Военная спираль раскручивается
  • 11.05 23:42
  • 0
Комментарий к "Стало известно об опережении Россией Запада в важном военном аспекте"
  • 11.05 19:21
  • 2
В Китае за коррупцию приговорили к смертной казни двух экс-министров обороны
  • 11.05 11:56
  • 0
Кулуары переговоров
  • 11.05 11:47
  • 0
Европа без США