Турция представила авиадвигатель Güçhan, не уступающий агрегатам для F-35

Турецкие инженеры активно работают над созданием силовых установок для истребителей пятого поколения. И на оборонной выставке SAHA 2026 в Стамбуле Турция представила авиадвигатель Güçhan, не уступающий по своим характеристикам агрегатам для боевых самолетов F-35.
Его тяга составляет 42 000 фунтов-сил, или примерно 19 тысяч кгс. Это турбовентиляторный двигатель диаметром 50 дюймов (127 см). За секунду он использует 190 килограммов воздуха.
Тот факт, что двигатель развивает такую тягу, ставит его в один ряд с силовыми установками, используемыми в истребителях пятого поколения, включая американский F-35.
В агрегате «Гючхан» применены усовершенствованные лопатки турбин турецкого производства. Это свидетельствует об усилении позиций турецкого авиапрома в мировой аэрокосмической отрасли.
Предполагается, что после ввода в эксплуатацию двигатель будет использоваться в новых перспективных модификациях отечественного истребителя пятого поколения KAAN и, возможно, некоторых автономных боевых летательных аппаратах.
При этом целый ряд технических характеристик нового двигателя производитель не разглашает.
По словам директора научно-исследовательского центра Минобороны Турции Нилюфера Кузулу, уже изготовлено шесть прототипов силовой установки.
Также на выставке была представлена новая турецкая ракета YILDIRIMHAN. Она способна нести боеголовку массой до трех тонн.