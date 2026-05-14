Военное обозрение

Турция представила авиадвигатель Güçhan, не уступающий агрегатам для F-35

Источник изображения: topwar.ru

Турецкие инженеры активно работают над созданием силовых установок для истребителей пятого поколения. И на оборонной выставке SAHA 2026 в Стамбуле Турция представила авиадвигатель Güçhan, не уступающий по своим характеристикам агрегатам для боевых самолетов F-35.

Его тяга составляет 42 000 фунтов-сил, или примерно 19 тысяч кгс. Это турбовентиляторный двигатель диаметром 50 дюймов (127 см). За секунду он использует 190 килограммов воздуха.

Тот факт, что двигатель развивает такую тягу, ставит его в один ряд с силовыми установками, используемыми в истребителях пятого поколения, включая американский F-35.

В агрегате «Гючхан» применены усовершенствованные лопатки турбин турецкого производства. Это свидетельствует об усилении позиций турецкого авиапрома в мировой аэрокосмической отрасли.

Предполагается, что после ввода в эксплуатацию двигатель будет использоваться в новых перспективных модификациях отечественного истребителя пятого поколения KAAN и, возможно, некоторых автономных боевых летательных аппаратах.

При этом целый ряд технических характеристик нового двигателя производитель не разглашает.

По словам директора научно-исследовательского центра Минобороны Турции Нилюфера Кузулу, уже изготовлено шесть прототипов силовой установки.

Также на выставке была представлена новая турецкая ракета YILDIRIMHAN. Она способна нести боеголовку массой до трех тонн.

  • В новости упоминаются
Страны
США
Турция
Продукция
F-35
Проекты
Истребитель 5 поколения
