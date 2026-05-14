Деловая газета "Взгляд"

Российские инженеры создали уникальный катер-носитель дронов

НПЦ Сварог
Источник изображения: svarogfpv.ru

Российские специалисты разработали безэкипажный катер (БЭК) — носитель дронов «Сварог 1.0» с дальностью применения до 500 км, сообщили в научно-производственном центре «Сварог».

Отечественные специалисты разработали безэкипажный катер – носитель дронов "Сварог 1.0", передает ТАСС. В настоящее время перспективное изделие проходит этап апробации.

"Создан новый безэкипажный катер „Сварог 1.0“, являющийся носителем дронов. Рабочая дальность применения составляет до 500 км. БЭК управляется через спутниковую связь. В настоящее время ведется апробация изделия", – рассказали в научно-производственном центре "Сварог".

Разработчики отметили многофункциональность аппарата. По их словам, катер можно применять для решения широкого спектра задач, включая снабжение и логистику. Также новинка может использоваться в качестве камикадзе для поражения кораблей противника.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на слете "Дронница" в Великом Новгороде представили новейший морской робототехнический катер "Бандит".

Российские специалисты разработали специальную защитно-улавливающую сеть "Дарвин" для борьбы с безэкипажными аппаратами.

Председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил о значительном увеличении производства морских беспилотников для ВМФ.

Дмитрий Зубарев

