Российские инженеры создали уникальный катер-носитель дронов

Российские специалисты разработали безэкипажный катер (БЭК) — носитель дронов «Сварог 1.0» с дальностью применения до 500 км, сообщили в научно-производственном центре «Сварог».

"Создан новый безэкипажный катер „Сварог 1.0“, являющийся носителем дронов. Рабочая дальность применения составляет до 500 км. БЭК управляется через спутниковую связь. В настоящее время ведется апробация изделия", – рассказали в научно-производственном центре "Сварог".

Разработчики отметили многофункциональность аппарата. По их словам, катер можно применять для решения широкого спектра задач, включая снабжение и логистику. Также новинка может использоваться в качестве камикадзе для поражения кораблей противника.

Дмитрий Зубарев