Войти
Lenta.ru

ВВС США получат гиперзвукового «убийцу китайских кораблей»

219
0
0
Фото: U.S. Air Force / Christopher Okula / Wikimedia
Фото: U.S. Air Force / Christopher Okula / Wikimedia.

TWZ: В США разработают противокорабельную версию гиперзвуковой ракеты AGM-183

Военно-воздушные силы (ВВС) США могут получить новую версию гиперзвуковой ракеты воздушного базирования AGM-183A Air-launched Rapid Response Weapon (ARRW). Изделие предназначено для борьбы с кораблями противника, пишет TWZ.

ВВС запросили более 296 миллионов долларов на создание варианта AGM-183 «Increment 2». В бюджетном запросе на 2027 финансовый год подчеркнули, что средства пойдут на «разработку, испытания и оценку усовершенствованной версии ARRW». «Убийца кораблей» получит новую головку самонаведения и канал передачи данных. Автор отметил, что эти возможности нужны для потенциального противостояния с Китаем.

В бюджетных документах также упомянули предварительную работу по интеграции систем ВВС и Управления перспективных исследовательских проектов в прототип, который продемонстрировал жизнеспособность концепции.

Противокорабельная ARRW сможет поражать движущиеся цели. «Версия AGM-183, способная поражать корабли противника в море, может оказаться особенно актуальной в будущей масштабной войне против Китая в Тихом океане», — говорится в материале.

В марте стало известно, что в США провели очередной испытательный пуск гиперзвуковой ракеты Long-Range Hypersonic Weapon, также известной как Dark Eagle.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Проекты
ГЗЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.05 05:04
  • 1
Немецко-украинские ракеты Ruta Block 2 сочли угрозой для России
  • 14.05 00:31
  • 4
Уязвимость кораблей ВМС США в Ормузском проливе связали с проблемой радиогоризонта
  • 13.05 23:42
  • 15777
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 13.05 12:56
  • 74
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 13.05 01:48
  • 1
«Извините, я ошибся»: в США обсуждают искусственный интеллект в науке
  • 13.05 01:34
  • 1
Франция отказалась создавать крупные зарубежные военные базы
  • 12.05 17:20
  • 0
«Помощь» идёт
  • 12.05 17:10
  • 0
Минск – Варшаве: «Мяч на вашей стороне!»
  • 12.05 04:47
  • 0
Комментарий к ""Это сыграло решающую роль". Какой танк признали лучшим в мире"
  • 12.05 03:18
  • 1
Технологический рывок Китая оставит Европу далеко позади
  • 12.05 03:05
  • 1
Военная спираль раскручивается
  • 11.05 23:42
  • 0
Комментарий к "Стало известно об опережении Россией Запада в важном военном аспекте"
  • 11.05 19:21
  • 2
В Китае за коррупцию приговорили к смертной казни двух экс-министров обороны
  • 11.05 11:56
  • 0
Кулуары переговоров
  • 11.05 11:47
  • 0
Европа без США