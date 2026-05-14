ВВС США получат гиперзвукового «убийцу китайских кораблей»

TWZ: В США разработают противокорабельную версию гиперзвуковой ракеты AGM-183

Военно-воздушные силы (ВВС) США могут получить новую версию гиперзвуковой ракеты воздушного базирования AGM-183A Air-launched Rapid Response Weapon (ARRW). Изделие предназначено для борьбы с кораблями противника, пишет TWZ.

ВВС запросили более 296 миллионов долларов на создание варианта AGM-183 «Increment 2». В бюджетном запросе на 2027 финансовый год подчеркнули, что средства пойдут на «разработку, испытания и оценку усовершенствованной версии ARRW». «Убийца кораблей» получит новую головку самонаведения и канал передачи данных. Автор отметил, что эти возможности нужны для потенциального противостояния с Китаем.

В бюджетных документах также упомянули предварительную работу по интеграции систем ВВС и Управления перспективных исследовательских проектов в прототип, который продемонстрировал жизнеспособность концепции.

Противокорабельная ARRW сможет поражать движущиеся цели. «Версия AGM-183, способная поражать корабли противника в море, может оказаться особенно актуальной в будущей масштабной войне против Китая в Тихом океане», — говорится в материале.

В марте стало известно, что в США провели очередной испытательный пуск гиперзвуковой ракеты Long-Range Hypersonic Weapon, также известной как Dark Eagle.