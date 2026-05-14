Китай отправил в космос искусственные эмбрионы

Фото: China Daily / Reuters
Китай впервые отправил в космос искусственные человеческие эмбрионы

Китай первым в мире запустил космический эксперимент с искусственным эмбрионом. Целью исследования является получение данных о долгосрочном пребывании человека в космосе. Об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на Центр прикладных космических технологий и инженерии Китайской академии наук.

В публикации говорится, что экспериментальные образцы человеческих искусственных эмбрионов, доставленные в космос грузовым космическим кораблем «Тяньчжоу-10», были размещены в экспериментальном модуле китайской космической станции.

Отмечается, что искусственный эмбрион — это структура, созданная из стволовых клеток. Согласно последним данным, эксперимент проходит успешно.

Члены дублирующего экипажа МКС-75 Дмитрий Петелин и Константин Борисов прошли подготовку к выходу в открытый космос.

