Офицеры Эквадора проходят стратегический курс по ЗРК «Оса-АКМ»

Источник изображения: topwar.ru

Советский зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ» можно без преувеличения назвать самым распространенным ЗРК малой дальности за всю мировую историю развития средств противовоздушной обороны.

За более полувека военной службы и боевого применения эти мобильные зенитные ракетные комплексы стали основой противовоздушной обороны около 25 государств мира, как стран-участниц Варшавского Договора и Югославии, так и государств Африки, Азии и Ближнего Востока и Латинской Америки.

На днях пресс-служба ВВС Эквадора распространила заявление об открытии «Курса по зенитной ракетной системе «ОСА-АКМ», который будут проходить офицеры-зенитчики вооруженных сил этого южноамериканского государства.

Учебные мероприятия для зенитчиков будут организованы на базе объединенного зенитно-артиллерийского учебно-тренировочного центра ВВС Эквадора.

Как подчеркивается в пресс-релизе ведомства, курс по ЗРК «Оса-АКМ» относится к стратегическим программам, направленным на укрепление оперативных и военно-технических возможностей эквадорских офицеров.

Ранее в Минобороны Эквадора сообщали об открытии «первого курса по имитационному обучению зенитной технике «Оса-АКМ» для членов расчетов и борттехников, а также добровольцев», где они проходили теоретическую и практическую подготовку. Практические занятия были организованы в 21-м истребительном авиакрыле ВВС Эквадора.

На сегодняшний день на вооружении армии Эквадора, в общей сложности, стоит 12 зенитных ракетных комплексов «Оса-АКМ».

В оборонном ведомстве республики отмечают, что находящиеся в их распоряжении пусковые установки ЗРК «Оса-АКМ» имеют по шесть ракет массой 170 кг, с боевой частью массой в 40 кг, оснащенных системами идентификации противника.

За более чем полувека советские боевые машины, созданные в 70-е и 80-е годы прошлого столетия на Ижевском электромеханическом заводе «Купол», неоднократно модернизировались с учетом развития средств воздушного поражения, совершенствуя, таким образом, свои тактико-технические характеристики.

Именно в 80-е годы советские «Осы» продемонстрировали миру свои уникальные на тот момент боевые возможности в ходе сирийско-израильского конфликта. Вскоре «Осы» стали поставляться в войска противовоздушной обороны целого ряда дружественных СССР государств.

До сих пор ЗРК семейства «Осы» принимают участие в различных военных учениях на разных континентах планеты. Не утеряли они свою боевую актуальность и в зоне проведения специальной военной операции, где советские зенитные ракетные комплексы востребованы по всей линии фронта.

Как отмечают в департаменте информации Минобороны России, даже в условиях противовоздушного боя 21 века, когда идет соревнование военных технологий России и НАТО, зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ» остается эффективным средством противовоздушной обороны.

Зенитчики отмечают, что ЗРК «Оса-АКМ» хорошо зарекомендовал себя в зоне проведения спецоперации как в боевой работе по малоразмерным БПЛА самолетного типа, типа «Фурия» и «Лелека», так и по более крупным воздушным целям.

