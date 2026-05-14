«Способен работать без GPS»: в США представили новый разведывательный БПЛА

Американская компания AIRO Group представила свой новый беспилотный летательный аппарат вертикального взлета и посадки RQ-70, предназначенный для выполнения разведывательных миссий на больших расстояниях. RQ-70 Dainn способен осуществлять разведку, наблюдение и рекогносцировку на дальности более 100 километров. Особенностью аппарата является возможность работать в условиях отсутствия GPS-сигнала.

Новый БПЛА создан на базе платформы RQ-35, имеет модульную архитектуру, позволяющую конфигурировать полезную нагрузку для выполнения различных задач и быстро адаптироваться к различным оперативным потребностям. Как утверждают разработчики, RQ-70 может на протяжении 8 часов автономно вести непрерывное наблюдение на обширных территориях. Новый БПЛА вертикального взлета и посадки может быть оперативно развернут одним оператором.

Архитектура с поддержкой искусственного интеллекта объединяет летательный аппарат, датчики, программное обеспечение и пользовательский интерфейс в единую интегрированную систему, предназначенную для оперативного использования в режиме реального времени.

Руководство AIRO Group называет RQ-70 «естественным развитием прежних разработок компании» и ожидает, что новинка нивелирует существующие пробелы и будет способна предоставлять военнослужащим более четкую и полезную информацию об обстановке на всей территории, где ведутся боевые действия. Дрон планируется презентовать на выставке Eurosatory в Париже в июне текущего года, а серийное производство будет запущено уже в январе 2027 года.