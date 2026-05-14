Владимир Путин посетил Московский институт теплотехники

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин посетил Московский институт теплотехники (МИТ) - одно из ключевых предприятий оборонно-промышленного комплекса России, где были разработаны стратегические ядерные ракетные комплексы "Тополь", "Тополь-М", "Ярс" и "Булава", передает корреспондент РИА Новости.

Московскому институту теплотехники исполнилось 80 лет. Предприятие было основано в 1946 году при министерстве сельскохозяйственного машиностроения СССР как НИИ-1 пороховых реактивных снарядов. В марте 1966 года было переименовано в Московский институт теплотехники Миноборонпрома.

Специалисты института принимали участие в создании различных систем и комплексов оружия. Уже с середины 1950-х годов приступили к разработке образцов ракетного оружия, оснащаемого ядерными зарядами тактического назначения.

Среди достижений института - ракетные комплексы, разработанные и разрабатываемые в целях обеспечения Ракетных войск стратегического назначения и морских стратегических ядерных сил. В кооперации с конструкторскими бюро, НИИ и заводами МИТ обеспечил развитие принципиально нового направления – создание подвижных грунтовых ракетных комплексов с твердотопливными управляемыми баллистическими ракетами "Темп-С", "Темп-2С", "Пионер", "Тополь", "Тополь-М", "Ярс", "Булава".

Сейчас ОАО "Корпорация "МИТ" находится в ведении госкорпорации "Роскосмос". Институт дважды, в 1968 и 1976 годах, был награжден Орденом Ленина.