Войти
ЦАМТО

Завершено производство 12-го истребителя F-35A "Лайтнинг-2" для ВВС Польши

221
0
0
Первый истребитель Lockheed Martin F-35A Lightning II, изготовленный для ВВС Польши (серийный номер AZ-1, польский бортовой номер "3501"). Форт-Уорт, 28.08.2024
Первый истребитель Lockheed Martin F-35A Lightning II, изготовленный для ВВС Польши (серийный номер AZ-1, польский бортовой номер "3501"). Форт-Уорт, 28.08.2024.
Источник изображения: министерство национальной обороны Польши

ЦАМТО, 13 мая. Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш 8 мая объявил о завершении производства на предприятии Lockheed Martin в Форт-Уорте (шт.Техас) 12-го истребителя F-35A "Лайтнинг-2" (польское обозначение "Гусар") для ВВС Польши.

Самолет с б.н. 3512 прошел необходимые наземные и летные испытания. По словам министра, еще четыре F-35A находятся на завершающей стадии производства. После завершения испытаний они будут готовы к перелету в Польшу. Ожидается, что первые F-35 прибудут на 32-ю авиабазу в Ласке до конца мая.

Как сообщал ЦАМТО, в сентябре 2019 года Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку Польше в рамках программы "Иностранные военные продажи" 32 истребителей F-35A, другого сопутствующего оборудования и услуг. Общая стоимость продажи была оценена в сумму до 6,5 млрд. долл.

Официальная церемония подписания контракта на закупку для ВВС Польши 32 истребителей F-35A "Лайтнинг-2" состоялась 31 января 2020 года. Стоимость покупки составляет 4,6 млрд. долл. Контракт не содержит опционов на поставку дополнительных истребителей.

Сборка первого F-35A для ВВС Польши началась в апреле 2023 года и завершилась в августе 2024 года. Летные испытания первого F-35A начались 2 декабря 2024 года. Первая пара F-35A (б.н. 3501 и 3502) была доставлена на авиабазу "Эббинг" в декабре 2024 года.

Согласно контракту, первые 8 самолетов будут использоваться на авиабазе Национальной гвардии США "Эббинг" (шт.Арканзас) для обучения пилотов.

Первые F-35A должны прибыть в Польшу из США в течение мая 2026 года. После завершения подготовки пилотов в США в третьем квартале 2027 года первые восемь F-35A также возвратятся в Польшу. Самолеты будут размещены на 32-й тактической авиабазе в Ласке и 21-й тактической авиабазе в Свидвине.

Как предполагается, сборка второй половины заказа будет осуществляться на линии окончательной сборки и проверки FACO (Final Assembly and Check Out) в Камери (Италия). Поставки продолжатся до 2030 года.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Италия
Польша
США
Продукция
F-35
F-35A
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
2020-й год
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.05 05:04
  • 1
Немецко-украинские ракеты Ruta Block 2 сочли угрозой для России
  • 14.05 00:31
  • 4
Уязвимость кораблей ВМС США в Ормузском проливе связали с проблемой радиогоризонта
  • 13.05 23:42
  • 15777
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 13.05 12:56
  • 74
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 13.05 01:48
  • 1
«Извините, я ошибся»: в США обсуждают искусственный интеллект в науке
  • 13.05 01:34
  • 1
Франция отказалась создавать крупные зарубежные военные базы
  • 12.05 17:20
  • 0
«Помощь» идёт
  • 12.05 17:10
  • 0
Минск – Варшаве: «Мяч на вашей стороне!»
  • 12.05 04:47
  • 0
Комментарий к ""Это сыграло решающую роль". Какой танк признали лучшим в мире"
  • 12.05 03:18
  • 1
Технологический рывок Китая оставит Европу далеко позади
  • 12.05 03:05
  • 1
Военная спираль раскручивается
  • 11.05 23:42
  • 0
Комментарий к "Стало известно об опережении Россией Запада в важном военном аспекте"
  • 11.05 19:21
  • 2
В Китае за коррупцию приговорили к смертной казни двух экс-министров обороны
  • 11.05 11:56
  • 0
Кулуары переговоров
  • 11.05 11:47
  • 0
Европа без США