Завершено производство 12-го истребителя F-35A "Лайтнинг-2" для ВВС Польши

ЦАМТО, 13 мая. Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш 8 мая объявил о завершении производства на предприятии Lockheed Martin в Форт-Уорте (шт.Техас) 12-го истребителя F-35A "Лайтнинг-2" (польское обозначение "Гусар") для ВВС Польши.

Самолет с б.н. 3512 прошел необходимые наземные и летные испытания. По словам министра, еще четыре F-35A находятся на завершающей стадии производства. После завершения испытаний они будут готовы к перелету в Польшу. Ожидается, что первые F-35 прибудут на 32-ю авиабазу в Ласке до конца мая.

Как сообщал ЦАМТО, в сентябре 2019 года Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку Польше в рамках программы "Иностранные военные продажи" 32 истребителей F-35A, другого сопутствующего оборудования и услуг. Общая стоимость продажи была оценена в сумму до 6,5 млрд. долл.

Официальная церемония подписания контракта на закупку для ВВС Польши 32 истребителей F-35A "Лайтнинг-2" состоялась 31 января 2020 года. Стоимость покупки составляет 4,6 млрд. долл. Контракт не содержит опционов на поставку дополнительных истребителей.

Сборка первого F-35A для ВВС Польши началась в апреле 2023 года и завершилась в августе 2024 года. Летные испытания первого F-35A начались 2 декабря 2024 года. Первая пара F-35A (б.н. 3501 и 3502) была доставлена на авиабазу "Эббинг" в декабре 2024 года.

Согласно контракту, первые 8 самолетов будут использоваться на авиабазе Национальной гвардии США "Эббинг" (шт.Арканзас) для обучения пилотов.

Первые F-35A должны прибыть в Польшу из США в течение мая 2026 года. После завершения подготовки пилотов в США в третьем квартале 2027 года первые восемь F-35A также возвратятся в Польшу. Самолеты будут размещены на 32-й тактической авиабазе в Ласке и 21-й тактической авиабазе в Свидвине.

Как предполагается, сборка второй половины заказа будет осуществляться на линии окончательной сборки и проверки FACO (Final Assembly and Check Out) в Камери (Италия). Поставки продолжатся до 2030 года.