Американские ВМС нацелились на многоцелевые АПЛ класса "Вирджиния" новых поколений

ВМС США подтвердили планы по закупке первых четырех многоцелевых подводных лодок класса "Вирджиния" в модификации Block VII в 2030–2031 финансовых годах. Как поясняет Navy Recognition, таким образом производство субмарин "Вирджиния" продлится до 2040-х годов, поскольку реализация программы ударных атомных подлодок нового поколения типа SSN(X) задерживается.

"Это решение подчеркивает, что субмарины "Вирджиния" эволюционировали: будучи после окончания холодной войны подводными охотниками, теперь они становятся основной платформой для нанесения ударов на большие расстояния, скрытой разведки и наблюдения, ведения подводной войны и обеспечения сдерживания в Индо-Тихоокеанском регионе на фоне растущего давления со стороны Китая и России", – отмечает издание.

Многоцелевая АПЛ "Вашингтон" (класс "Вирджиния"), ВМС США USSWashingtonCommissioning.org

Ожидается, что будущие модификации Block VI и Block VII субмарин класса "Вирджиния" выйдут за рамки традиционной противолодочной борьбы за счет интеграции беспилотных подводных систем, сниженной акустической заметности, расширенных возможностей разведки, наблюдения и рекогносцировки (ISR) и интеграции средств для проведения специализированных операций на морском дне. В сочетании с расширением боезапаса до 40 крылатых ракет "Томагавк" новые поколения субмарин типа "Вирджиния" станут многоцелевыми платформами для подводной войны.

В командовании американских ВМС также уточнили, что финансирование производства шести подлодок класса "Вирджиния" версии Block VI запланировано на 2027–2029 годы. При этом версия Block VII сегодня существует в качестве концепции, а не готового проекта с утвержденными спецификациями.

В период с 1998 по 2026 годы подлодки класса "Вирджиния" эволюционировали из 115-метровых ударных субмарин водоизмещением 7800 тонн, появившихся после окончания холодной войны, до 140-метровых многоцелевых АПЛ с водоизмещением свыше 10 000 тонн.

"В настоящее время решения о закупках принимаются под давлением промышленности, поскольку верфи США продолжают выпускать в пересчете на год всего 1,1–1,3 подлодки класса "Вирджиния", хотя американский флот уже давно поставил цель обеспечить ежегодную поставку как минимум двух субмарин этого типа", – указывает Navy Recognition.

Первая партия подлодок "Вирджиния" включала четыре единицы, которые заложили основу архитектуры для всех последующих вариантов. Их вооружение включало 12 вертикальных пусковых установок для ракет "Томагавк", четыре 533-мм торпедных аппарата. Кроме того, была предусмотрена совместимость с противокорабельными ракетами UGM-84 "Гарпун". Пропульсивная система использовала водометный движитель, снижающий кавитацию и акустический шум.

В марте этого года состав американских ВМС пополнила 25-я подлодка класса "Вирджиния" – SSN-798 "Массачусетс", ставшая седьмой в модификации Block IV (запланирована постройка десяти таких подлодок). Следующая серия АПЛ типа "Вирджиния" будет насчитывать десять подлодок модификации Block V.