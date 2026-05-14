В Сербии стартовали первые совместные военные учения с НАТО

Сербия начинает первые совместные военные учения с НАТО, об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны страны.

Командование Сухопутных войск ВС Сербии и командование Объединенных сил в Неаполе проведут совместные учения на сербской территории. Для маневров определена база «Юг» и полигон «Боровац» Минобороны Сербии.

Учения под названием «НАТО-Сербия» стартовали 12 мая и продлятся до 23 мая. Кроме непосредственно сербских военных, в них также участвуют подразделения армий Италии, Румынии и Турции. Общее количество участников не превышает 600 человек. Командовать учениями будет полковник Бранислав Стеванович, заместитель командира третьей бригады Сухопутных войск ВС Сербии. Маневры пройдут при участии наблюдателей из Великобритании, Германии, США, Франции и Черногории.

Первые учения Сербии и НАТО будут посвящены миротворческой деятельности. Как сообщили в Минобороны Сербии, в течение двух недель совместные группы военнослужащих ВС Сербии и альянса будут отрабатывать охрану баз, работу на контрольно-пропускных пунктах и контроль массовых скоплений людей.

Стоит отметить, что Сербия уже почти двадцать лет участвует в программе НАТО «Партнерство ради мира», в рамках которой неоднократно участвовала в различных мероприятиях с армиями альянса.