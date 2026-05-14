В Кремле назвали запуск «Сармата» важным событием для России

Успешный запуск ракетного комплекса «Сармат» является важным событием для России. Об этом 13 мая сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Действительно, это очень важное событие для всей страны и для безопасности нашей страны на многие-многие годы вперед», — сказал он на брифинге.

По его словам, российская сторона пока не слышала об официальной реакции на пуск со стороны других государств. Песков отметил, что подобные запуски осуществляются с уведомлением по специальной системе и в строгом соответствии с международной практикой.

Командующий РВСН Сергей Каракаев сообщил о проведении успешного испытательного пуска тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» 12 мая. Результаты испытаний подтвердили правильность конструкторских и технологических решений, а также соответствие ракетного комплекса заданным характеристикам.

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что «Сармат» — самый мощный ракетный комплекс в мире. Суммарная мощность «Сармата», по словам главы государства, более чем в четыре раза превышает показатели любых западных аналогов.