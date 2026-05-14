Путин высоко оценил испытания "Сармата"

Владимир Путин
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Владимир Путин высоко оценил испытания "Сармата", заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

Во вторник командующий РВСН Сергей Каракаев доложил президенту об успешном пуске новейшей межконтинентальной ракеты. Она может двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории, а дальность полета превышает 35 тысяч километров. Это дает возможность преодоления всех существующих и перспективных систем ПВО. Путин назвал "Сармат" самым мощным комплексом в мире.

"Президент, глава государства, дал очень высокую оценку этому большому достижению, которое произошло вчера, этому пуску", — отметил Песков.

Пресс-секретарь назвал недавние испытания важными для России и ее безопасности на многие годы вперед. По его словам, официальной реакции на них со стороны США по не было.

Москва уведомляет о пусках, таких как в случае с "Сарматом", в строгом соответствии с международной практикой, добавил Песков.

Ранее сообщалось, что первый полк с новейшей ракетой поставят на боевое дежурство до конца года.

Вооружения, не имеющие аналогов

Россия модернизирует силы ядерного сдерживания с начала 2000-х годов, когда Соединенные Штаты вышли из Договора по ПРО.

Путин отмечал, что с 2017 года на вооружении стоит гиперзвуковую ракета воздушного базирования средней дальности "Кинжал", которую применяют в ходе спецоперации. Ее совершенствование, в том числе повышение точности в неядерном оснащении, продолжается.

Также почти завершились работы над беспилотным подводным аппаратом "Посейдон" и крылатой ракетой глобальной дальности "Буревестник". С прошлого года на боевом дежурстве стоит "Орешник", который можно оснастить ядерными боеголовками.

