Hensoldt завершила работы по установке первой РЛС TRL-4D для ВВС Германии

ЦАМТО, 13 мая. Компания Hensoldt 8 мая объявила о завершении установки первой заказанной ВВС Германии РЛС дальнего обнаружения TRL-4D LR/ROT (Long Range, Rotator) на объекте в Брокцетеле на севере страны в рамках программы модернизации.

Станция развернута в рамках инициированной в 2021 году для замены устаревающих РЛС производства Hughes программы HADR NF (Hughes Air Defense Radar Nachfolgesystem). Ожидается, что все четыре заказанные станции TRL-4D LR/ROT поступят на вооружение к 2030 году.

Новая РЛС развернута на объекте "Бункер Балдуин" в Брокцетеле после доставки и продолжавшихся нескольких недель работ по подготовке площадки. Основные компоненты станции были доставлены на объект в марте 2026 года, после чего собраны на стальной решетчатой башне.

Первоначально была установлена основная антенна весом около 13 т, после чего рабочие установили вторичную антенну и обтекатель диаметром более 13 м (42 фута).

РЛС в Брокцетеле является временным решением до завершения строительства постоянных бетонных радиолокационных вышек.

Как сообщал ЦАМТО, в августе 2021 года Hensoldt объявила о подписании с Федеральным ведомством Германии по вооружению, информационным технологиям и техническому обслуживанию (BAAINBw) контракта стоимостью более 200 млн. евро (более 237 млн. долл.) на поставку и установку четырех РЛС дальнего действия в рамках программы HADR NF (Hughes Air Defense Radar Nachfolgesystem).

В рамках проекта Hensoldt достигла соглашения о сотрудничестве в области разработки РЛС дальнего действия с ELTA Systems Ltd, являющейся дочерней компанией IAI.

РЛС нового поколения HADR NF заменят состоящие на вооружении ВС Германии с начала 1980-х годов станции HR-3000 HADR S-диапазона производства Hughes / Raytheon. Система HADR NF будет функционировать в S-диапазоне, обеспечивая более точное обнаружение целей по сравнению с другими станциями.