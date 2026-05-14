Медведев: благодаря комплексу «Сармат» «друзья» из стран ЕС стали ближе к России

Источник изображения: topwar.ru

Благодаря ракетному комплексу «Сармат» «друзья» из стран ЕС стали ближе к России. И «сблизил» их успешный пуск этой новейшей ракеты.

Об этом с иронией написал на своих ресурсах зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Обращаясь к западным партнерам, чиновник написал:

Теперь вы все стали нам ближе!

Таким способом Медведев намекнул зарубежным доброжелателям на боевые возможности российского оружия. Он косвенно напомнил о дальнобойности новейшей межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» и ее способности преодолевать практически любые системы противовоздушной и противоракетной обороны западных государств. Поэтому Медведев «поздравил» потенциальных противников с успешными испытаниями этого стратегического средства поражения.

Свой пост зампредседателя Совбеза России сопроводил видеороликом, ранее опубликованным российским оборонным ведомством. Видео испытаний Минобороны обнародовало днем ранее. На нем показана боевая работа ракетного расчета и момент пуска МБР.

Сразу после успешных испытаний ракеты соответствующий доклад президенту России Владимиру Путину сделал командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев. Предполагается, что первый полк, вооруженный «Сарматами», выйдет на боевое дежурство уже в текущем году.

Российская оборонная отрасль активно укрепляет обороноспособность нашей страны, регулярно поставляя Вооруженным силам РФ новейшее оружие и военную технику.