ВМС Индонезии готовят инфраструктуру для базирования авианосца Giuseppe Garibaldi

ЦАМТО, 13 мая. Командование ВМС Индонезии приступило к подготовке береговой инфраструктуры для базирования передаваемого Италией авианосца Giuseppe Garibaldi (C-551).

Начальник штаба ВМС адмирал Мухаммад Али 11 мая в ходе брифинга в Джакарте заявил, что подготовка ведется одновременно по двум направлениям: формирование экипажей и строительство причальной инфраструктуры. Конкретные локации баз не раскрываются. По словам адмирала, рассматривается размещение в "нескольких точках на территории Индонезии".

Передача судна осуществляется по схеме безвозмездной помощи по межправительственному соглашению. 28 апреля 2026 года итальянский парламент одобрил соответствующий законопроект – после того как его поддержали совместные комитеты по иностранным делам и обороне нижней и верхней палат. Процедуру безвозмездной передачи инициировало Министерство обороны Италии, направившее проект декрета на парламентское рассмотрение 19 февраля 2026 года. Завершение официальной процедуры передачи запланировано на декабрь 2026 года, хотя ВМС Индонезии рассчитывают принять авианосец до 5 октября 2026 года – к 81-й годовщине ВС Индонезии.

Авианосец Giuseppe Garibaldi был заложен на верфи Fincantieri в Монфальконе в 1978 году, спущен на воду в 1983 году и введен в боевой состав ВМС Италии в 1985 году. Полное водоизмещение – 14150 т, длина – 180,2 м, ширина – 33,4 м, осадка – 8,2 м. Силовая установка – четыре газовые турбины General Electric/Avio LM2500 совокупной мощностью 60400 кВт (COGAG), максимальная скорость – свыше 30 узлов, дальность хода – 7000 морских миль на скорости 20 узлов. Летная палуба длиной 174 м оснащена трамплином с углом 4 град., что обеспечивает взлет ЛА типа STOVL. Ангарная вместимость – до 12 воздушных судов, еще 6 могут располагаться на палубе. Экипаж – до 830 человек, включая 550 корабельного состава, 180 летно-технического персонала и 100 офицеров командно-управленческого звена.

Корабль выводился из боевого состава поэтапно: с 1 декабря 2024 года переведен в резерв после принятия в строй нового вертолетоносца-десантного корабля ITS Trieste (L9890), а официально выведен из состава ВМС Италии 31 декабря 2024 года.

Вооружение Giuseppe Garibaldi включало две восьмиконтейнерные пусковые установки Mk.29 зенитных ракет Sea Sparrow/Aspide, три двуствольные 40-мм артиллерийские установки Oto Melara DARDO, два трехтрубных 324-мм торпедных аппарата. В 2003 году противокорабельные ракеты Otomat Mk 2 были демонтированы с целью расширения площади летной палубы. Передача предусмотрена в конфигурации без наступательных боевых систем – сохраняются только элементы, необходимые для навигации, безопасности и обитаемости.

По имеющимся данным, переговорный процесс велся непосредственно между Министерствами обороны двух стран при техническом содействии Fincantieri. Стоимость подготовки судна к передаче со стороны Италии оценивается в 54,02 млн. евро, что включает приведение корабля в состояние, пригодное для перехода в Индонезию. Итальянская сторона аргументировала целесообразность безвозмездной передачи тем, что ежегодные расходы на содержание корабля в резерве составляют около 5 млн. евро, тогда как утилизация обошлась бы в 19 млн. евро.

Согласно данным Министерства обороны Индонезии, финансирование программы в части реставрации и модернизации утверждено в объеме 450 млн. долл. (около 7,2-7,5 трлн. рупий). Министерство национального планирования 29 августа 2025 года официально одобрило привлечение внешних займов на финансирование программы.

Программа восстановления корабля предполагает обновление радиолокационного и сенсорного оборудования, интеграцию систем боевого управления, модернизацию электроэнергетики, систем ангарного обеспечения. Работы планируется выполнить на мощностях государственной судостроительной компании PT PAL Indonesia с возможным техническим содействием Fincantieri. По завершении обновления корабль получит новое наименование.

Параллельно ведется подготовка личного состава. По данным пресс-службы ВМС Индонезии, на начальном этапе к обучению в Италии планируется направить около 100 военнослужащих, включая прохождение практики на борту в ходе перегоночного рейса из Италии в Индонезию. Штатная численность экипажа в полном корабельном составе определена в 500 человек, включая летно-технический персонал. По концепции применения, после введения в боевой состав авианосец планируется использовать, прежде всего, в интересах OMSP (operasi militer selain perang – военных операций, не связанных с боевыми действиями): эвакуация при стихийных бедствиях, гуманитарная помощь, переброска миротворческих контингентов, а также в качестве флагмана – командно-управленческой платформы для морских и авиационно-морских сил.

Приобретение Giuseppe Garibaldi вписывается в более широкий контекст итало-индонезийского военно-технического сотрудничества. Параллельно выполнена поставка двух многоцелевых надводных кораблей типа PPA производства Fincantieri – KRI Brawijaya 320 и KRI Prabu Siliwangi 321, переданных в 2025–2026 годах. Итало-индонезийский оборонный пакет в совокупности оценивается примерно в 1,5 млрд. евро.

В части авиационного вооружения, по данным источников Jane's, на переговорах рассматривался вопрос о возможной передаче до 30 штурмовиков AV-8B Harrier II STOVL из состава ВМС Италии, однако этот вопрос официально не подтвержден.

В качестве перспективной опции рассматривается базирование на борту авианосца ударных БЛА типа Bayraktar TB3, которые в ноябре 2024 года прошли испытания взлета/посадки на палубу турецкого вертолетоносца TCG Anadolu. В июле 2025 года делегация Fincantieri в Джакарте представила концептуальный проект переоборудования Garibaldi под операции беспилотных и вертолетных авиационных систем.