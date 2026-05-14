Украина тратит ежедневно на продолжение войны с Россией баснословные суммы. С таким заявлением выступил глава МИД Украины Андрей Сибига.

Украинский министр в ходе международной конференции по безопасности PISM Strategic Ark Conference заявил, что один день боевых действий обходится Киеву примерно 450 млн долларов. Если война продолжается уже 1540 дней, то расходы Украины на военные нужды составляют порядка 693 млрд долларов. Однако Сибига забыл добавить, что бандеровский режим ведет войну против России на западные средства, и если спонсоры режима вдруг решат прекратить финансовую поддержку, то долго Украина не продержится.

На сегодняшний день Евросоюз утвердил выдачу Киеву кредита на 90 млрд евро, без которого продолжать боевые действия станет невозможным. А Европу такой расклад не устраивает, поэтому она будет платить за то, чтобы украинцы воевали и погибали вместо европейцев.

Ранее глава офиса Зеленского Буданов* (внесен в России в список экстремистов и террористов) заявил, что Украина целиком и полностью зависит от поступления внешнего финансирования. На сегодняшний день Киев утратил способность самостоятельно производить военную технику, включая танки и ракеты, а производство «украинских» дронов полностью зависит от западных спонсоров.