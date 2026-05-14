Разработан поворотный стол для станков на замену импортным моделям

В НПО "Станкостроение" (в составе холдинга "СТАН" входит в "Ростех") разработали поворотный стол для станков модели VMB 55. Как сообщили в пресс-службе "Ростеха", разработка позволит обеспечить высокую точность обрабатываемых деталей для отечественного вертолетостроения. Новый стол в том числе позволит импортозаместить такую ключевую деталь станков, как немецкий пневматический тормоз HEMA.

Стол нужен для установки детали и ее поворота во время обработки. Оборудование обеспечивает высокую точность – в микронном диапазоне, добавили в пресс-службе. Отечественное решение превращает поворотный узел из слабого звена кинематики в максимально жесткую и высокопрецизионную конструкцию, которая незаменима при изготовлении деталей для нужд авиа- и вертолетостроения.

Холдинг "СТАН"

"Ростех"


"Проект реализован в рамках программы импортозамещения, процент отечественных деталей в новом узле составил более 60%. В частности, была произведена замена пневматического тормоза HEMA производства Германии на новую разработку гидравлического тормоза кольцевого типа собственного производства. Конструкция выполнена из специального фрикционного материала, обеспечивающего необходимый коэффициент трения. Новый узел можно применять в различных станках, где нужно обеспечить высокую точность обрабатываемых изделий", – отметил управляющий директор НПО "Станкостроние" Михаил Исупов.

Разработанный поворотный стол является унифицированным узлом: аналогичную конструкцию имеют поворотные оси станков моделей VMB800 (VMB630), VMB1250, 2000VH, 900VH. Компоновка и тормозной механизм базируются на единой конструктивной базе, что обеспечивает типовые проектные решения во всей линейке производимого оборудования.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
