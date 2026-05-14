Войти
Военное обозрение

Может пойти в серию: в Китае представили пилотируемого робота-трансформера

196
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Китайская компания Unitree Robotics представила первого в мире пилотируемого робота-трансформера GD01. Аппарат по меньшей мере вдвое выше взрослого человека и способен передвигаться как на двух, так и на четырех ногах. Внутри корпуса расположена кабина-клетка, в которой может разместиться один человек.

Unitree Robotics позиционирует новинку как гражданское транспортное средство. Его цена составит 3,9 млн юаней (42,6 млн рублей). Вместе с пилотом масса робота-трансформера составляет порядка полутонны. На опубликованном компанией видео глава Unitree Robotics Ван Синсин ударом роботизированной руки смог опрокинуть стену из строительных блоков.

Как утверждается в официальном сообщении китайской компании, в настоящее время идет подготовка к серийному производству новинки. Предполагается, что антропоморфные роботы-трансформеры будут использоваться в качестве транспортных средств, а также в парках развлечений. О возможном военном применении трансформеров пока речь не идет.

При этом не секрет, что Unitree Robotics, пожалуй, ближе других подошла к идее интеграции роботов в боевые порядки пехоты и применению их в военных целях. Показанные ранее модели способны слаженно действовать, быстро бегать и высоко прыгать, что при определенных условиях в перспективе делает вполне возможным их военное применение. При этом, по словам основателя компании, для масштабного применения антропоморфных роботов необходимо некоторое время — не менее трех лет, но и не более десяти.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Проекты
Робот
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.05 05:04
  • 1
Немецко-украинские ракеты Ruta Block 2 сочли угрозой для России
  • 14.05 00:31
  • 4
Уязвимость кораблей ВМС США в Ормузском проливе связали с проблемой радиогоризонта
  • 13.05 23:42
  • 15777
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 13.05 12:56
  • 74
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 13.05 01:48
  • 1
«Извините, я ошибся»: в США обсуждают искусственный интеллект в науке
  • 13.05 01:34
  • 1
Франция отказалась создавать крупные зарубежные военные базы
  • 12.05 17:20
  • 0
«Помощь» идёт
  • 12.05 17:10
  • 0
Минск – Варшаве: «Мяч на вашей стороне!»
  • 12.05 04:47
  • 0
Комментарий к ""Это сыграло решающую роль". Какой танк признали лучшим в мире"
  • 12.05 03:18
  • 1
Технологический рывок Китая оставит Европу далеко позади
  • 12.05 03:05
  • 1
Военная спираль раскручивается
  • 11.05 23:42
  • 0
Комментарий к "Стало известно об опережении Россией Запада в важном военном аспекте"
  • 11.05 19:21
  • 2
В Китае за коррупцию приговорили к смертной казни двух экс-министров обороны
  • 11.05 11:56
  • 0
Кулуары переговоров
  • 11.05 11:47
  • 0
Европа без США