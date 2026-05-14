Может пойти в серию: в Китае представили пилотируемого робота-трансформера

Китайская компания Unitree Robotics представила первого в мире пилотируемого робота-трансформера GD01. Аппарат по меньшей мере вдвое выше взрослого человека и способен передвигаться как на двух, так и на четырех ногах. Внутри корпуса расположена кабина-клетка, в которой может разместиться один человек.

Unitree Robotics позиционирует новинку как гражданское транспортное средство. Его цена составит 3,9 млн юаней (42,6 млн рублей). Вместе с пилотом масса робота-трансформера составляет порядка полутонны. На опубликованном компанией видео глава Unitree Robotics Ван Синсин ударом роботизированной руки смог опрокинуть стену из строительных блоков.

Как утверждается в официальном сообщении китайской компании, в настоящее время идет подготовка к серийному производству новинки. Предполагается, что антропоморфные роботы-трансформеры будут использоваться в качестве транспортных средств, а также в парках развлечений. О возможном военном применении трансформеров пока речь не идет.

При этом не секрет, что Unitree Robotics, пожалуй, ближе других подошла к идее интеграции роботов в боевые порядки пехоты и применению их в военных целях. Показанные ранее модели способны слаженно действовать, быстро бегать и высоко прыгать, что при определенных условиях в перспективе делает вполне возможным их военное применение. При этом, по словам основателя компании, для масштабного применения антропоморфных роботов необходимо некоторое время — не менее трех лет, но и не более десяти.