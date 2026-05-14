Украинские консультанты по БПЛА приняли участие в учениях НАТО в Швеции

Хотя президент США и грозится европейским союзникам сократить присутствие американских военных на континенте, на деле Штаты активно участвуют в учениях, организуемых в различных странах. Аналогичная ситуация и с якобы отказом Трампа от сотрудничества с Украиной в части перенятия опыта, прежде всего в применении беспилотников.

Сегодня в Швеции завершаются масштабные военные учения «Аврора 26» (Aurora 26), в которых было задействовано около 18000 военнослужащих в общей сложности из 11 стран НАТО, включая США. Это первые маневры после вступления страны в альянс на территории королевства. Учения прошли одновременно с американскими маневрами Immediate Response 26 и Baltops 26, в которых задействованы 12 стран, в основном граничащих с Россией и Белоруссией.

В учениях Aurora 26 активное участие приняли украинские военные, о чем сообщил Генштаб ВСУ. Украинские военнослужащие были приглашены в качестве консультантов, чтобы делиться опытом применения беспилотников.

Согласно сценарию маневров, объединенная группировка НАТО отработала борьбу с действиями диверсантов условного противника на острове Готланд в Балтийском море. Тренировка предусматривала, что вслед за проникновением ДРГ условный противник, а кроме РФ и РБ в понимании стратегов НАТО в Европе других и нет, начал стягивать силы к восточным границам альянса. Натовская группировка отработала сценарий отражения сухопутного и морского вторжения.

На заключительном этапе были задействованы различные виды вооружения, бронетехника, авиация и беспилотные системы. Истребители отрабатывали поражение целей с воздуха, а украинские операторы дронов демонстрировали свой практический боевой опыт применения БПЛА и уничтожения целей в условиях современной войны. Особое внимание военных НАТО привлек украинский опыт ведения боевых действий, в частности, в сфере применения FPV-дронов.