NASA тестирует радиационно-стойкий процессор для «умных» космических аппаратов

Источник изображения: topwar.ru

NASA проводит активные испытания процессора нового поколения. Основной целью таких испытаний является проверка устройства в качестве составляющей будущих «умных (думающих) космических кораблей».

Исследователи американского аэрокосмического агентства заявляют о том, что новый процессор может быть способен позволять космическим аппаратам самостоятельно обрабатывать огромные объёмы данных, принимать решения в реальном времени и выполнять сложные автономные задачи в дальнем космосе.

Почему акцент именно на дальний космос?

Дело в том, что на больших расстояниях от Земли корректировка космического аппарата связана со значительными сложностями, в первую очередь с длительным временем обмена сигналами между аппаратом и центром управления полётом. Если космический аппарат получит возможность самостоятельно определять и устранять те или иные проблемы, корректировать орбиту, без необходимости находиться в непрерывной коммуникации с Землёй, то это станет настоящим прорывом в сфере космических полётов.

Речь идёт о High Performance Spaceflight Computing (HPSC) — радиационно-стойком высокопроизводительном процессоре. Тестирование, начатое в феврале 2026 года в Лаборатории реактивного движения NASA (JPL), уже показывает, что чип работает примерно в 500 раз быстрее радиационно-защищённых процессоров, которые используются на космических аппаратах сегодня.

Процессор разработан в рамках проекта HPSC в партнёрстве с компанией Microchip Technology из Чандлера, Аризона. Это многоядерный 64-битный процессор на открытой архитектуре RISC-V (конкретно — восемь ядер SiFive X280 с векторными расширениями). Используемые технологии защищённости позволяют ему выдерживать экстремальные дозы космической радиации, резкие перепады температур и другие суровые условия космоса. Какие именно пиковые дозы он способен выдержать, не говорится.

Разработчик утверждает, что новый чип обеспечивает более чем многократный прирост вычислительной мощности по сравнению с текущими космическими компьютерами и сочетает в себе высокопроизводительные ядра, встроенный высокоскоростной Ethernet-коммутатор (до 240 Гбит/с), поддержку машинного обучения на борту и механизмы отказоустойчивости. Размер процессора таков, что он помещается на ладони.

Пресс-служба NASA:

Этот процессор откроет новую эру космических исследований, позволив аппаратам самостоятельно анализировать данные, принимать сложные решения и проводить научные эксперименты без постоянной связи с Землёй.

Испытания в Лаборатории реактивного движения продолжаются несколько месяцев. В случае успеха HPSC может быть использован в будущих миссиях к Луне, Марсу и за пределами Солнечной системы.

