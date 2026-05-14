В Китае полностью отказались от труда человека при производстве фюзеляжа J-20

В Китае полностью отказались от труда человека при производстве фюзеляжа истребителей 5-го поколения (в китайской классификации – 4-го) J-20. Это малозаметные истребители, разработанные в КНР, число которых в китайских ВВС год от года растёт. Их экспортом на данный момент Китай не занимается.

В репортаже китайского ТВ указано на то, что линия по производству фюзеляжа, оперения J-20 полностью роботизирована:

В цеху число рабочих равно нулю. Поэтому производственная линия даже не требует специального освещения.

Подчёркивается то, что полностью исключена человеческая ошибка, в том числе при нанесении стелс-покрытия на поверхности истребителя.

В целом же люди на предприятии, конечно, есть. Их можно видеть и на кадрах канала CCTV7.

Они выполняют операции по контролю хода производства и приёмке, настройке дальнейшей сборки истребителя, оснащению электронными компонентами и узлами.

Напомним, что в Китае строится и ещё одна модификация истребителей 5-го поколения - J-35. Это в первую очередь палубный стелс-истребитель для новейших авианосцев ВМС НОАК.