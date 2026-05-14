Заявление Владимира Путина по поводу успешного испытания ракеты "Сармат"

ЦАМТО, 13 мая. По завершении доклада командующего РВСН Сергея Каракаева об успешном испытании МБР "Сармат", президент России Владимир Путин выступил с заявлением по развитию сил сдерживания.

Ниже заявление В.Путина приведено в изложении пресс-службы Кремля.

"Работы по совершенствованию сил сдерживания были возобновлены в России и не прекращаются с начала 2000-х годов. Нам было тогда не до этого, надо прямо сказать. Россия переживала очень сложный период своей истории. Но после выхода Соединенных Штатов из Договора по противоракетной обороне в 2002 году мы были вынуждены – хочу это подчеркнуть, вынуждены – задуматься над обеспечением своей стратегической безопасности в условиях новой реальности и необходимости сохранения стратегического баланса сил, паритета. Именно поэтому – еще раз подчеркиваю – в России были начаты работы по созданию перспективных комплексов, не имеющих мировых аналогов, обеспечивающих гарантированное преодоление существующих и перспективных систем противоракетной обороны.

Мы поэтапно реализуем принятую в связи с этим программу развития ядерных сил. В 2004 году были начаты работы над ракетным комплексом межконтинентальной дальности "Авангард", с 2019 года он уже стоит на боевом дежурстве. Затем у нас появилась гиперзвуковая ракета воздушного базирования средней дальности "Кинжал", находящаяся на дежурстве с 2017 года. Она уже применяется в ходе специальной военной операции, но работы по ее совершенствованию, в том числе по повышению точности в неядерном оснащении, продолжаются.

С 2025 года на боевое дежурство поставлен ракетный комплекс средней дальности наземного базирования "Орешник", который также может быть оснащен ядерными боеголовками. На завершающей стадии находятся работы над двумя комплексами с малыми ядерными двигательными установками: это уникальный беспилотный подводный аппарат "Посейдон" и уникальная крылатая ракета глобальной дальности "Буревестник".

Теперь "Сармат". Мы начали работу над ним в 2011 году, в 2018 году эти работы и преимущества новых перспективных ракетных систем, в том числе и "Сармата", были публично анонсированы. Напомню, о чем тогда шла речь и в чем преимущество нашей новейшей системы.

Во-первых, это самый мощный ракетный комплекс в мире, не уступающий по мощности стоящему у нас на вооружении ракетному комплексу "Воевода", как только что было сказано, еще советского производства. Суммарная мощность доставляемого боезаряда более чем в 4 раза превышает мощность любого существующего самого мощного западного аналога.

Во-вторых, и это главное, ракета может двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории, что, в-третьих, позволяет обеспечить дальность применения свыше 35 тыс. км с одновременно улучшенными в два раза характеристиками по точности и, наконец, с возможностью преодоления всех существующих и перспективных систем противоракетной обороны. В конце текущего года "Сармат" будет поставлен на боевое дежурство".

В заключении В.Путин поздравил Министерство обороны, всех работников, научных сотрудников, инженеров, организаторов производства оборонно-промышленного комплекса, головных исполнителей и многотысячную кооперацию с этим большим событием и поблагодарил за работу по укреплению обороноспособности России.