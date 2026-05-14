Войти
ЦАМТО

В Польше будут собирать американские ракеты Hydra

220
0
0
Авиационная ракета Hydra-70
Модернизированная авиационная ракета Hydra-70 калибра 70 мм с управляющими поверхностями и комплектом наведения M151 Guided Warhead Block I (технология APKWS), созданная по программе Low Cost Precision Guided Rocket (высокоточная управляемая ракета с низкой стоимостью приобретения).
Источник изображения: defense-update.com

ЦАМТО, 13 мая. В польском городе Быдгощ разместят производство американских 70-мм ракет Hydra.

Соответствующее соглашение в штаб-квартире Польской группы вооружений (PGZ) подписали представители быдгощских химических заводов Nitro-Chem S.A., а также компаний General Dynamics и Paramount Enterprises, сообщает ресурс eadaily.com.

По словам главы PGZ Адама Лешкевича, ракеты Hydra могут поступать как в польские Вооруженные силы, так и в армии союзников.

"Это ракеты для вертолетов Apache, но не только, потому что после определенных модификаций эти ракеты также могут использоваться как средства точного поражения, поэтому это чрезвычайно важно. Этот проект имеет большой потенциал развития, поскольку использование таких ракет в антидроновых системах, а также на других вертолетах, не только Apache, – это та ценность, которую дает нам это сотрудничество и проект, связанный с производством этих ракет", – сказал он.

А.Лешкевич также выразил надежду, что сотрудничество с американскими партнерами будет развиваться и дальше.

"Стороны, в первую очередь, договариваются о сотрудничестве в сфере сборки на наших предприятиях в Быдгоще, в Nitro-Chem, но мы также рассчитываем, что постепенно будем двигаться в направлении полонизации, обмена "ноу-хау" и тем самым развития польской оборонной промышленности. То есть мы рассчитываем, что целевой моделью станет производство этих ракет в Польше, в том числе на основе компонентов, которые будут поступать из польской оборонной промышленности и Польской группы вооружений", – цитирует eadaily.com заявление главы PGZ.

В свою очередь, вице-президент Nitro-Chem Кароль Пшибышевски заявил, что стоимость соглашения пока не определена и будет зависеть от масштаба будущих заказов.

Как напоминает eadaily.com, это не первый контракт Nitro-Chem, связанный с сотрудничеством с американскими партнерами. Ранее компания также подписала договор о поставках тротила для армии США.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
США
Продукция
AH-64
Компании
General Dynamics
Paramount Group
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.05 05:04
  • 1
Немецко-украинские ракеты Ruta Block 2 сочли угрозой для России
  • 14.05 00:31
  • 4
Уязвимость кораблей ВМС США в Ормузском проливе связали с проблемой радиогоризонта
  • 13.05 23:42
  • 15777
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 13.05 12:56
  • 74
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 13.05 01:48
  • 1
«Извините, я ошибся»: в США обсуждают искусственный интеллект в науке
  • 13.05 01:34
  • 1
Франция отказалась создавать крупные зарубежные военные базы
  • 12.05 17:20
  • 0
«Помощь» идёт
  • 12.05 17:10
  • 0
Минск – Варшаве: «Мяч на вашей стороне!»
  • 12.05 04:47
  • 0
Комментарий к ""Это сыграло решающую роль". Какой танк признали лучшим в мире"
  • 12.05 03:18
  • 1
Технологический рывок Китая оставит Европу далеко позади
  • 12.05 03:05
  • 1
Военная спираль раскручивается
  • 11.05 23:42
  • 0
Комментарий к "Стало известно об опережении Россией Запада в важном военном аспекте"
  • 11.05 19:21
  • 2
В Китае за коррупцию приговорили к смертной казни двух экс-министров обороны
  • 11.05 11:56
  • 0
Кулуары переговоров
  • 11.05 11:47
  • 0
Европа без США