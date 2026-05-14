В Польше будут собирать американские ракеты Hydra

Модернизированная авиационная ракета Hydra-70 калибра 70 мм с управляющими поверхностями и комплектом наведения M151 Guided Warhead Block I (технология APKWS), созданная по программе Low Cost Precision Guided Rocket (высокоточная управляемая ракета с низкой стоимостью приобретения).

ЦАМТО, 13 мая. В польском городе Быдгощ разместят производство американских 70-мм ракет Hydra.

Соответствующее соглашение в штаб-квартире Польской группы вооружений (PGZ) подписали представители быдгощских химических заводов Nitro-Chem S.A., а также компаний General Dynamics и Paramount Enterprises, сообщает ресурс eadaily.com.

По словам главы PGZ Адама Лешкевича, ракеты Hydra могут поступать как в польские Вооруженные силы, так и в армии союзников.

"Это ракеты для вертолетов Apache, но не только, потому что после определенных модификаций эти ракеты также могут использоваться как средства точного поражения, поэтому это чрезвычайно важно. Этот проект имеет большой потенциал развития, поскольку использование таких ракет в антидроновых системах, а также на других вертолетах, не только Apache, – это та ценность, которую дает нам это сотрудничество и проект, связанный с производством этих ракет", – сказал он.

А.Лешкевич также выразил надежду, что сотрудничество с американскими партнерами будет развиваться и дальше.

"Стороны, в первую очередь, договариваются о сотрудничестве в сфере сборки на наших предприятиях в Быдгоще, в Nitro-Chem, но мы также рассчитываем, что постепенно будем двигаться в направлении полонизации, обмена "ноу-хау" и тем самым развития польской оборонной промышленности. То есть мы рассчитываем, что целевой моделью станет производство этих ракет в Польше, в том числе на основе компонентов, которые будут поступать из польской оборонной промышленности и Польской группы вооружений", – цитирует eadaily.com заявление главы PGZ.

В свою очередь, вице-президент Nitro-Chem Кароль Пшибышевски заявил, что стоимость соглашения пока не определена и будет зависеть от масштаба будущих заказов.

Как напоминает eadaily.com, это не первый контракт Nitro-Chem, связанный с сотрудничеством с американскими партнерами. Ранее компания также подписала договор о поставках тротила для армии США.